Cyclopt: Η ελληνική startup που έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας λογισμικού

Του Γιάννη Γορανίτη

Η Cyclopt είναι ένα ελληνικό startup που επικεντρώνεται στο μοντέλο Software as a Service (υπηρεσιοστραφές, αν θέλετε τον μεταφρασμένο όρο) για την αποτίμηση της ποιότητας λογισμικού. Η λύση απευθύνεται σε επιχειρήσεις παραγωγής και ανάπτυξης software, προκειμένου να αναπτύσσουν υψηλής ποιότητας προϊόντα.

Η πρωτότυπη ιδέα έχει ήδη κερδίσει την προσοχή, αλλά και ένα από τα βραβεία του 8ου Διαγωνισμού NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, στην κατηγορία «Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα». Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον Κυριάκο Χατζηδημητρίου, συνιδρυτή της Cyclopt, τόσο για την ιδέα, όσο και για τα μελλοντικά βήματα της νεοφυούς επιχείρησης.

Η γέννηση της ιδέας

H Cyclopt ιδρύθηκε το 2017 και είναι μία spin-off εταιρία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που ειδικεύεται στην αξιολόγηση της ποιότητας λογισμικού. Ο τεχνοβλαστός ξεκίνησε μεταφέροντας τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών του ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ σε θέματα λογισμικού.

Ρωτήσαμε τον Κυριάκο Χατζηδημητρίου πώς γεννήθηκε η ιδέα. «Από τη δική μας ανάγκη για ποιοτικό λογισμικό» μας απαντάει, διευκρινίζοντας ότι όλη η ομάδα εμπλέκεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής λογισμικού, τόσο σε προϊοντικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. «Καταγράφοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και εμείς οι ίδιοι, μπήκαμε στη διαδικασία να προτείνουμε λύσεις που θα συμβάλλουν στην παραγωγή ποιοτικότερου λογισμικού, παράλληλα εφαρμόζοντας αποτελέσματα της έρευνάς μας στην πράξη».

Η βασική ομάδα απαρτίζεται από τέσσερις μηχανικούς υπολογιστών, τον Κυριάκο Χατζηδημητρίου, τον Αναπληρωτή Καθηγητή του ΑΠΘ Ανδρέα Συμεωνίδη, τον Θεμιστοκλή Διαμαντόπουλο και τον Μιχαήλ Παπαμιχαήλ, με ερευνητικά ενδιαφέροντα στις περιοχές της τεχνολογίας λογισμικού και της ανάλυσης δεδομένων, και πλαισιώνεται από τον Ηλία Ουζουνίδη στα θέματα branding και marketing.

Στόχος η βελτίωση ποιότητας του software

Πώς όμως ορίζουν την ποιότητα λογισμικού; «Εννοούμε όλες τις πτυχές του, όπως αυτές ορίζονται στο ISO/IEC 25010 πρότυπο», μας εξηγεί ο κ. Χατζηδημητρίου, εννοώντας τα βασικά χαρακτηριστικά όπως: λειτουργική καταλληλότητα, αποδοτικότητα επίδοσης, συμβατότητα, ευχρηστία, ασφάλεια, αξιοπιστία, συντηρησιμότητα, και φορητότητα. «Βασικός στόχος μας είναι να δώσουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να παράγουν καλύτερο λογισμικό», καταλήγει. Γι’ αυτό και απευθύνονται σε όσες επιχειρήσεις αναπτύσσουν διαδικτυακές εφαρμογές, αλλά και σε όσες επιχειρήσεις θέλουν να αξιολογήσουν διαδικτυακές εφαρμογές που τους προμηθεύουν τρίτοι.

Ήδη μέσω της πλατφόρμας της Cyclopt προσφέρεται μια αυτοματοποιημένη διαδικασία ανάλυσης έργων λογισμικού γραμμένων σε κώδικα JavaScript, όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της συντηρησιμότητας και της ασφάλειας. Στο μέλλον, θα προσφέρουν σε βάθος ανάλυση για τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά ποιότητας, αλλά και λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες που αναπτύσσουν λογισμικό. Εξάλλου, η Cyclopt προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως αναλύσεις ποιότητας λογισμικού σε μεγαλύτερη γκάμα γλωσσών προγραμματισμού (Java, JavaScript, Python, C#), καθώς και δυναμικές αναλύσεις διαδικτυακών εφαρμογών.

Τα πλεονεκτήματα του «as a service»

«Όλοι οι πάροχοι υπολογιστικού νέφους κινούνται προς το "everything as a service" επιχειρηματικό μοντέλο, προσθέτοντας ολοένα και περισσότερες “as a service” λειτουργίες (π.χ. machine learning as a service, natural language processing as a service, FPGA as a service, ΙοΤ as a service κτλ.)», λέει στο Liberal ο Κυριάκος Χατζηδημητρίου.

Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της "as a service" λογικής, στέκεται στις μεγάλες επενδύσεις που γίνονται στον χώρο, αλλά και στην υπεροχή της ιδέας παροχής υπηρεσιών στους χρήστες με μικρό κόστος, που σε διαφορετική περίπτωση θα χρειάζονταν ιδιαίτερα μεγάλο κόστος και ανθρωποπροσπάθεια για να υλοποιηθούν αξιόπιστα από τους ίδιους.

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα της Cyclopt, ο συνιδρυτής της μας λέει ότι επικεντρώνονται στη δημιουργία μιας υπηρεσίας που θα βοηθάει τους πελάτες να αναπτύσσουν ποιοτικό λογισμικό και να παρακολουθούν τη διαδικασία ανάπτυξής του. «Στη συνέχεια, και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με βάση τις παρατηρήσεις μας, την ανταπόκριση, τον ανταγωνισμό και τις ανάγκες της αγοράς θα αποφασίσουμε για τις νέες λειτουργίες που θα ενσωματώνουμε στην πλατφόρμα».

Θα μείνετε στην Ελλάδα;

Η ερώτηση που απευθύνουμε σε όλους τους startuppers και τους νέους επιστήμονες, είναι μεν κλισέ, αλλά ευνόητη. «Έχουμε ήδη επενδύσει στο να μείνουμε στην Ελλάδα, οπότε θα θέλαμε να μείνουμε. Μας κρατάνε οι άνθρωποι, η οικογένεια, οι φίλοι, οι συνεργάτες και ο τόπος που μεγαλώσαμε» μας λέει ο κ. Χατζηδημητρίου. Συμπληρώνει όμως «μας διώχνει η συνεχής αλλαγή της νομοθεσίας, των διατάξεων του φορολογικού, του ασφαλιστικού κοκ».

Τον ρωτάμε, επίσης, τι θα πρότεινε σε έναν νέο που θα ήθελε να ακολουθήσει αντίστοιχη πορεία. «Θα του πρότεινα να έχει έναν συνεχή κύκλο ανάπτυξης των ικανοτήτων του στις νέες τεχνολογίες και στις βασικές αρχές που τις διέπουν, μέσα από μελέτη και εφαρμογή τους στην πράξη, ανεξάρτητα από το που θα εργάζεται» σημειώνει. «Το πού θα βρίσκεσαι είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα. Ο καθένας μπορεί να αποφασίσει ανάλογα με τα δεδομένα, τις προβλέψεις που κάνει για το μέλλον, τους στόχους του και τους περιορισμούς που έχει». Ο Κυριάκος Χατζηδημητρίου κλείνει τη συζήτηση μας με μια γενικότερη συμβουλή στους νέους: «Ό,τι μπορεί να αυτοματοποιηθεί, θα αυτοματοποιηθεί, οπότε στόχος είναι να είναι αυτός που θα αναπτύσσει τις αυτόνομες μηχανές και τα προγράμματα που θα τις χειρίζονται».