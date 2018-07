Μ. Τσαβούσογλου: Η Τουρκία δεν θα ανεχθεί τις απειλές του Τραμπ

Η Τουρκία διαμήνυσε σήμερα ότι δεν θα «ανεχθεί» καμία «απειλή», αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας, εάν ο Αμερικανός πάστορας, που δικάζεται στη χώρα, δεν αφεθεί ελεύθερος από τις τουρκικές αρχές.

«Κανείς δεν μπορεί να δίνει διαταγές στην Τουρκία. Δεν θα ανεχθούμε ποτέ τις απειλές απ’ όπου κι αν προέρχονται» σημείωσε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε μήνυμά του στο Twitter.

«Το Κράτος Δικαίου ισχύει για όλους. Χωρίς καμία εξαίρεση» πρόσθεσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Noone dictates Turkey. We will never tolerate threats from anybody. Rule of law is for everyone; no exception.