Ισχυρή έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κίνα

Ισχυρή έκρηξη στο κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας στο Πεκίνο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα. Όπως αναφέρειΕνημέρωση το BBC οι εικόνες από το σημείο δείχνουν όλη την περιοχή να έχει καλυφθεί από καπνό.

Οι αναφορές από την περιοχή είναι ακόμα συγκεχυμένες. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της Mirror, ένας άνδρας προσπάθησε να πλησιάσει στον φράκτη της πρεσβείας και να ρίξει στον προαύλιο χώρο έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ωστόσο δεν πρόλαβε και ο μηχανισμός εξερράγη στα χέρια του, προκαλώντας χάος και πανικό στην πολυσύχναστη περιοχή.

On July 26, at 13:05 Hong Kong time, an unknown explosion was attacked at the door of the US Embassy in Beijing. pic.twitter.com/HLFZ05BsUB

— #NRASteve Wang Lee (@john_740930) July 26, 2018

Λίγα λεπτά μετά την έκρηξη, αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν σε βίντεο αστυνομικούς και στρατιωτικούς να στέκονται πάνω από ένα σώμα καλυμμένο με μουσαμά στη μέση του δρόμου, χωρίς να είναι ακόμα γνωστό περί τίνος πρόκειται.

Η κινεζική αστυνομία αναφέρει ότι δράστης της επίθεσης είναι ένας 26χρονος από την αυτόνομη περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας, ο οποίος ήταν ζωντανός την ώρα που διακομίστηκε στο νοσοκομείο.