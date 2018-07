ΗΠΑ: Δεν αρκεί ο «κατ' οίκον περιορισμό» στον πάστορα Μπράνσον

Η αμερικανική κυβέρνηση χαιρέτισε σήμερα την απόφαση της τουρκικής δικαιοσύνης να τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό ο Αμερικανός πάστορας, που παρέμεινε φυλακισμένος από τον Οκτώβριο του 2016, ζήτησε, ωστόσο, από τις τουρκικές αρχές να μην μείνουν μονάχα σε αυτό.

Κατά την αποχώρησή του από τις φυλακές της Σμύρνης, τον Μπράνσον συνόδευαν αστυνομικοί, όπως φαίνεται στα πλάνα που μετέδωσε σε απευθείας σύνδεση το τηλεοπτικό δίκτυο DHA. Κατόπιν, επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο κι έφυγε με μια οχηματοπομπή.

«Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση, που αναμέναμε τόσο καιρό, για τη μεταφορά του πάστορα Μπράνσον από τη φυλακή σε κατ’ οίκον περιορισμό στη Τουρκία, όμως αυτό δεν επαρκεί» ήταν το μήνυμα που έστειλε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο.

«Δεν έχουμε δει αξιόπιστες αποδείξεις σε βάρος του Μπράνσον και προτρέπουμε τις τουρκικές αρχές να διευθετήσουν αυτή την υπόθεση αμέσως με διαφανή και δίκαιο τρόπο» υπογράμμισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

