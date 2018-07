Ντ. Τραμπ για ΕΕ: «Φαίνονται ευγενικοί, όμως είναι σκληροί»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε σήμερα την επιβολή τελωνειακών δασμών στους βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε, σύμφωνα με τον ίδιο, εκμεταλλευτεί προς όφελός της την όλη κατάσταση.

«Αυτό που μας έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απίστευτο (…). Φαίνονται ευγενικοί, όμως είναι σκληροί» σημείωσε από το Κάνσας Σίτι στο Μιζούρι, μία ημέρα πριν από τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

«Όλοι έρχονται να με δουν στον Λευκό Οίκο» πρόσθεσε, επισημαίνοντας τη βούλησή του να επιδείξει αποφασιστικότητα.

Λίγο νωρίτερα, σε μια σειρά από tweets, υπεραμύνθηκε των απόψεών του.

«Οι τελωνειακοί δασμοί είναι οι καλύτεροι! Είτε μια χώρα, που συμπεριφέρθηκε στις ΗΠΑ με άδικο τρόπο (…) διαπραγματευτεί μια δίκαιη συμφωνία είτε θα της επιβληθούν τελωνειακοί δασμοί. Είναι τόσο απλό» έγραψε στο Twitter.

«Όλα θα πάνε καλά!» συνέχισε, ενώ αφού ειρωνεύτηκε «τις χώρες που μας συμπεριφέρθηκαν άδικα στο εμπόριο για χρόνια» και που «όλες τους έρχονται στην Ουάσιγκτον για να διαπραγματευτούν», κατόπιν έγραψε:

«Κάλλιο αργά παρά ποτέ!».

Tariffs are the greatest! Either a country which has treated the United States unfairly on Trade negotiates a fair deal, or it gets hit with Tariffs. It’s as simple as that - and everybody’s talking! Remember, we are the “piggy bank” that’s being robbed. All will be Great!