Γ. Στόλτενμπεργκ: Το ΝΑΤΟ στέκεται αλληλέγγυο προς τον ελληνικό λαό σε αυτήν τη δύσκολη ώρα

«Οι σκέψεις μου είναι με όλους εκείνους που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα. Το ΝΑΤΟ στέκεται αλληλέγγυο προς τον ελληνικό λαό σε αυτήν τη δύσκολη ώρα» έγραψε, σε ανάρτησή του στο προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, ο γγ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ.

My thoughts are with all those affected by the devastating fires in #Greece. NATO stands in solidarity with the Greek people at this difficult time.