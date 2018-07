Η πρεσβεία του Καναδά στην Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον ελληνικό λαό

Την αλληλεγγύη της προς τον ελληνικό λαό και τις αρχές σε αυτή τη δύσκολη εποχή και τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων, εκφράζει η πρεσβεία του Καναδά στην Ελλάδα.

«Βαθύτατα λυπημένοι από τις απώλειες ζωών στις πυρκαγιές στην Αττική. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τον ελληνικό λαό και τις αρχές σε αυτή τη δύσκολη ώρα και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους αγαπημένους των πληγέντων» γράφει σε ανάρτησή της στο Twitter.

Deeply saddened by the loss of life in the #wildfires in and around Attica. We express our full solidarity with the Greek people and authorities at this difficult time, and extend our condolences to the families and loved ones of those affected. @GreeceMFA @GreeceInCanada