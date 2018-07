Μηνύματα συμπαράστασης προς την Ελλάδα από αξιωματούχους της ΕΕ

Βαθιά λυπημένος για την ελληνική τραγωδία, δήλωσε μέσω Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, οποίος τόνισε ότι η Ε.Ε παραμένει δίπλα στη χώρα μας.

Είμαι βαθύτατα λυπημένος από πού τις φονικές πυρκαγιές στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η Ευρώπη θα σταθεί δίπλα στην Ελλάδα και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η βοήθεια από πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι καθ´οδον. — Donald Tusk (@eucopresident) 24 Ιουλίου 2018

«Λυπημένος από τις εικόνες που έρχονται από την Ελλάδα. Την βαθύτερη συμπάθειά μου για τα θύματα των πυρκαγιών και τις οικογένειες και τους φίλους. Μαζί με τις δασικές πυρκαγιές στην Σουηδία δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι περισσότερο σημαντική από ποτέ απέναντι σε καταστροφές σαν κι αυτές», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο πρόεεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ.

Saddened to see the images coming from Greece. My deepest sympathy to the victims of the #Greecefires and their families & friends. Also the forest fires in Sweden show that European solidarity is more important than ever in the face of disasters such as these. — Manfred Weber (@ManfredWeber) 24 Ιουλίου 2018

«Η αλληλεγγύη της ΕΕ ενεργοποιείται για τον ελληνικό λαό. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας στέλνει άμεση βοήθεια στην Ελλάδα με Canadair και πυροσβέστες για να σβήσουν οι φωτιές κοντά στην Αθήνα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέκεται στο πλευρό σας», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι.

EU solidarity in action with the Greek people. European Civil Protection mechanism delivering immediate assistance to #Greece with Canadair and firefighters to stop fires near Athens. The European Parliament stands by your side «Οι χώρες της ΕΕ ανταποκρίθηκαν με απίστευτη αλληλεγγύη στις πυρκαγιές που μαίνονταν στην Σουηδία και τώρα ελπίζω ότι η Ευρώπη θα ενωθεί για να βοηθήσει τον λαό της Ελλάδας σε αυτήν την δύσκολη στιγμή. Οι σκέψεις μου σε όλους τους πληγέντες», έγραψε ο Γκι Φερχόφστατ, πρόεδρος της Ομάδας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

EU countries have responded with incredible solidarity to the fires raging in Sweden and I now hope Europe will unite to help the people of Greece at this difficult time. My thoughts are with all those affected. #StrongerTogetherhttps://t.co/zahJnXZ3Z5 — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 24 Ιουλίου 2018

Η πρωθυπουργός της Σερβίας Ανα Μπερνάμπιτς έστειλε συλλυπητήριο τηλεγράφημα προς τον Έλληνα ομόλογό της, Αλέξη Τσίπρα. Βαθιά συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων των πυρκαγιών, εξέφρασε και το υπουργείο Εξωτερικών της Σλοβακίας, ευχόμενο οι φωτιές να τεθούν υπό έλεγχον το συντομότερο.

Σοκαρισμένοι από τις πληροφορίες για τις τρομακτικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, που προκάλεσαν πολλά θύματα. Είμαστε συγκλονισμένοι από τις εικόνες των γενναίων πυροσβεστών που εργάζονται αδιάκοπα. Εξέφρασα τα βαθιά μου συλλυπητήρια στον @tsipras και πρόσφερα την βοήθειά μας», έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε.