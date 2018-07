Η πρεσβεία των ΗΠΑ εκφράζει τη βαθύτατη συμπάθειά της προς τις οικογένειες των θυμάτων

Τη βαθύτατη συμπάθειά της προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων των πυρκαγιών στην Αττική, εκφράζει με ανάρτησή της στο Twitter η αμερικανική πρεσβεία στη χώρα μας.

Η σκέψη μας -προσθέτει- είναι με την Πυροσβεστική και όλους εκείνους που συνεχίζουν να σώζουν ζωές.

We express our deepest sympathies to the families and friends of the victims of the fires in #Attica. Our thoughts are with @pyrosvestiki @Hellenic_MOD and all of the brave first responders as they continue to save lives. #Πυρκαγιά #Κινέτα #Ματι https://t.co/Onu8wNKrOe