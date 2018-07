Τη συμπαράσταση του στις οικογένειες των θυμάτων στο Τορόντο στέλνει το ΥΠΕΞ

Την οδύνη του για την αποτρόπαιη επίθεση στην ελληνική συνοικία στο Τορόντο του Καναδά και την αμέριστη συμπαράσταση στους Έλληνες ομογενείς, τον καναδικό λαό και την κυβέρνησή του, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Με ανάρτησή του στο Twitter, το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει, επίσης, θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειας των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

«Εκφράζουμε την οδύνη μας για την αποτρόπαιη επίθεση στην ελληνική συνοικία στο Τορόντο του Καναδά και την αμέριστη συμπαράστασή μας στους Έλληνες ομογενείς, στον καναδικό λαό και στην κυβέρνησή του. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειας των θυμάτων και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» σημειώνει, στην ανάρτησή του, το υπουργείο Εξωτερικών.

Profoundly shocked by abhorrent #TorontoShooting at #Greektown. We stand in full solidarity w/ the people and gov. of #Canada. We extend our sincere condolences to the victims’ families & loved ones & we wish a speedy recovery to all injured @CanadaFP @CanadaGreece https://t.co/noAHe8P5F9