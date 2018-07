Ντ. Τραμπ: Κίνα και ΕΕ χειραγωγούν τα νομίσματά τους

Συνεχίζει την κόντρα που έχει ανοίξει με την Ευρώπη και την Κίνα ο Αμερικανός πρόεδρος, καθώς με tweet που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό κατηγορεί Βρυξέλλες και Πεκίνο ότι χειραγωγούν τα νομίσματά τους με αποτέλεσμα να πλήττεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ΗΠΑ.

«Η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι χειραγωγούν τα νομίσματα και τα επιτόκιά τους χαμηλότερα, ενώ οι ΗΠΑ αυξάνουν τα επιτόκια και το δολάριο γίνεται ισχυρότερο κάθε μέρα που περνά - απομακρύνοντας το μεγάλο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Ως συνήθως, δεν παίζουν με ισότιμους όρους ... Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πρέπει να τιμωρούνται επειδή τα πάνε τόσο καλά... Οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν ξανά ό,τι χάθηκαν εξαιτίας της παράνομης νομισματικής χειραγώγηση νομίσματος και των ΚΑΚΩΝ εμπορικών συμφωνιών», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόνταλντ Τραμπ.

China, the European Union and others have been manipulating their currencies and interest rates lower, while the U.S. is raising rates while the dollars gets stronger and stronger with each passing day - taking away our big competitive edge. As usual, not a level playing field...

....The United States should not be penalized because we are doing so well. Tightening now hurts all that we have done. The U.S. should be allowed to recapture what was lost due to illegal currency manipulation and BAD Trade Deals. Debt coming due & we are raising rates - Really?