Τραμπ για πρόστιμο Κομισιόν στην Google: «Εγώ σας τα έλεγα»

Νέα πυρά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Twitter, την επομένη του προστίμου - μαμούθ στην αμερικανική εταιρεία Google.

«Εγώ τα έλεγα», έγραψε ο Τραμπ και συνέχισε: «Η ΕΕ μόλις επέβαλε πρόστιμο ύψους 5 δισ. δολαρίων σε μια από τις μεγάλες επιχειρήσεις μας, την Google. Πραγματικά εκμεταλλεύτηκαν τις ΗΠΑ, αλλά όχι για πολύ!».

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long!