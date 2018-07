Πούτιν και Τραμπ καταγγέλλουν «δυνάμεις» που επιδιώκουν κακές ρωσο-αμερικανικές σχέσεις

Σχεδόν ταυτόχρονα και λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή τους στο Ελσίνκι, οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας υποστήριξαν ότι ορισμένες δυνάμεις στις ΗΠΑ επιδιώκουν να δυσχεράνουν τις σχέσεις των δύο χωρών.

Ειδικότερα, από την πλευρά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατήγγειλε σήμερα "δυνάμεις" στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι "έτοιμες να θυσιάσουν τις ρωσο-αμερικανικές σχέσεις".

"Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν δυνάμεις στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι έτοιμες εύκολα να θυσιάσουν τις ρωσο-αμερικανικές σχέσεις στις φιλοδοξίες τους", δήλωσε ο Πούτν σε ομιλία του ενώπιον των πρεσβευτών της Ρωσίας που συγκεντρώθηκαν στην Μόσχα.

Όπως είπε, οι δυνάμεις αυτές "είναι έτοιμες να θυσιάσουν τα συμφέροντα των συμμάχων τους και ακόμη και τις εγγυήσεις για την ίδια τους την ασφάλεια", ενώ υπενθύμισε στο ίδιο πλαίσιο ότι η συνθήκη για τον περιορισμό ου αριθμού των πυρηνικών όπλων ανάμεσα στην Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες (η νέα START), εκπνέει το 2021.

"Εάν δεν αρχίσουμε από σήμερα, από τώρα, το έργο της επέκτασης της συνθήκης αυτής , σε ενάμιση χρόνο απλώς θα εκπνεύσει, δεν θα υπάρχει πια", προειδοποίησε.

"Βλέπουμε στις ΗΠΑ δυνάμεις για τις οποίες τα συμφέροντα του κόμματός τους είναι πιο σημαντικά από τα εθνικά συμφέροντα", είπε ο Βλ. Πούτιν και τόνισε ότι «η Ρωσία παραμένει ωστόσο ανοικτή στην ενίσχυση των επαφών με τις ΗΠΑ, με βάση την ισότητα και τα αμοιβαία οφέλη".

"Εχουμε ανάγκη μίας νέας θετικής ημερήσιας διάταξης που θα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μία από κοινού προσπάθεια, την εξεύρεση σημείων επαφής. Φυσικά, μιλήσαμε γι΄αυτό κατά την διάρκεια της συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ", κατέληξε.

Σε παρόμοιο κλίμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε στα ΜΜΕ της χώρας του, τα οποία των επικρίνουν οξύτατα για τη συνάντησή του με τον Β. Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι επιθυμούν πόλεμο με την Ρωσία.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση που έκανε στο twitter, o Ντ. Τραμπ αναφέρει πως «Τα Fake News θέλουν τόσο πολύ να δουν μια ισχυρή αντιπαράθεση με τη Ρωσία, ακόμα και οδηγούσε σε πόλεμο. Πιέζουν τόσο πολύ και μισούν το γεγονός ότι πιθανότατα θα έχω καλές σχέσεις με τον Πούτιν. Τα πηγαίνουμε ΠΟΛΥ καλύτερα από κάθε άλλη χώρα!»

The Fake News Media wants so badly to see a major confrontation with Russia, even a confrontation that could lead to war. They are pushing so recklessly hard and hate the fact that I’ll probably have a good relationship with Putin. We are doing MUCH better than any other country!