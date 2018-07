ΗΠΑ: Ο πρώην διευθυντής της CIA προτρέπει τους πολίτες να «ψηφίσουν Δημοκρατικούς»

Ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, ένας Ρεπουμπλικανός που συγκρούστηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την έρευνα σχετικά με τη Ρωσία, προέτρεψε τους Αμερικανούς να ψηφίσουν τους Δημοκρατικούς στις προσεχείς εκλογές του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο.

«Αυτό το Κογκρέσο, όπου επικρατούν οι Ρεπουμπλικανοί, αποδείχθηκε ανίκανο στο να εκπληρώσει τον σκοπό που όρισαν οι Θεμελιωτές ότι η "Φιλοδοξία πρέπει να… αντιταχθεί της φιλοδοξίας". Όλοι όσοι πιστεύουν στις αξίες αυτής της χώρας πρέπει να ψηφίσουν τους Δημοκρατικούς αυτό το φθινόπωρο. Οι πολιτικές διαφορές δεν έχουν καμία σημασία αυτή τη στιγμή. Η ιστορία έχει το βλέμμα της στραμμένο σε εμάς» έγραψε σύμφωνα με το ΑΠΕ ο Τζέιμς Κόμεϊ σε μια ανάρτηση στο Twitter χθες το βράδυ.

This Republican Congress has proven incapable of fulfilling the Founders’ design that “Ambition must ... counteract ambition.” All who believe in this country’s values must vote for Democrats this fall. Policy differences don’t matter right now. History has its eyes on us.