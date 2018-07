ΗΠΑ: Συναγερμός σε πανεπιστήμιο στην Ουάσιγκτον

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Ουάσιγκτον, οι οποίες απέκλεισαν την πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη του American University μετά από πληροφορίες για ένοπλο εισβολέα κοντά στις εγκαταστάσεις του.

Ειδικότερα, οι πανεπιστημιακές αρχές σε ανάρτηση που έκαναν στο twitter ζητούν από τους φοιτητές να κλειδώσουν τις πόρτες και παραμείνουν μακριά από τα παράθυρα. «Εάν βρίσκεστε έξω, φύγετε αμέσως από την περιοχή. Η αστυνομία έχει κινητοποιηθεί», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ABC, η κατάσταση είναι «εξαιρετικά ήσυχη», ενώ σύμφωνα με τον ίδιο η αστυνομία πρόκειται να χρειαστεί «κάποιο χρόνο» προτού ανακοινώσει ότι η κατάσταση είναι υπό πλήρη έλεγχο.

UPDATE: Even for mid-July, it is extremely quiet on the American University campus right now.



As far as I've been told, the lockdown continues. It's likely going to take awhile for police to go building to building, before an "all-clear" is given. pic.twitter.com/KfhqMnw3ZJ