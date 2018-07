Κίνδυνος για 4.000 επιχειρήσεις να χάσουν το μακεδονικό “brand”

Του Γιώργου Φιντικάκη

Στον αέρα βρίσκεται μετά τη συμφωνία των Πρεσπών η τύχη της ονομασίας εκατοντάδων εμπορικών προϊόντων που χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία, και αφορούν γύρω στις 4.000 περίπου βορειοελλαδίτικες επιχειρήσεις.

Καμία από αυτές, δεν έχει σπεύσει ακόμη να κατοχυρώσει την εμπορική της ονομασία στους διεθνείς οργανισμούς, όπως αποκάλυψε σήμερα ο πρόεδρος του συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείων Ελλάδος Αθ.Σαββάκης, και αν καθυστερήσει κινδυνεύει ακόμη και να την απολέσει.

Και αυτό καθώς θα πρέπει όλες να κινηθούν τάχιστα να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στους διεθνείς οργανισμούς, και πάντως πριν ξεκινήσει η διαδικασία της επιτροπής που θα αναλάβει να κρίνει το μέλλον της ονομασίας για κάθε εμπορικό σήμα και επωνυμία. “Καμμία ελληνική εταιρεία δεν έχει κατοχυρώσει το μακεδονικό brand name στο Διεθνές Γραφείο Σημάτων, που έχει έδρα τη Γενεύη, παρ' ότι αυτό έχει συμβεί από δύο σκοπιανές επιχειρήσεις”, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Σαββάκης σε συνάντηση με δημοσιογράφους. Στον αντίποδα, μόλις 24 ελληνικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τον όρο ή την επωνυμία Μακεδονία, έχουν καταχωριστεί στο ευρωπαϊκό μητρώο, που βρίσκεται στο Αλικάντε της Ισπανίας.

Σε αμφότερες φυσικά τις περιπτώσεις, οι βορειοελλαδίτικες επιχειρήσεις θα πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Στο μεν Ευρωπαϊκό Γραφείο Σημάτων, η κατοχύρωση ονομασίας ανά brand, κοστίζει 2.000 ευρώ, ενώ το κόστος αυξάνεται στα 8.000 ευρώ αν η πιστοποίηση αφορά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η γκρίζα ζώνη

Σαν μια από τις πολλές γκρίζες ζώνες της συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ, η τύχη της εμπορικής ονομασίας των προϊόντων που παράγονται στις δύο χώρες, θα κινείται στη σφαίρα της αβεβαιότητας για τουλάχιστον έως και το 2022. Τότε υπολογίζεται με βάση το τελικό κείμενο της συμφωνίας να έχουν καταλήξει οι δύο πλευρές γύρω από το τι ακριβώς θα ισχύσει με την εμπορική ονομασία όλων των προϊόντων, των εμπορικών ονομασιών, σημάτων και επωνυμιών, που παράγονται σε Ελλάδα και Σκόπια.

Εφόσον οι δύο επιχειρηματικές κοινότητες τα βρουν, τότε οι Σκοπιανοί που ούτως ή άλλως καπηλεύονται σήμερα τα εμπορικά σήματα δεκάδων ελληνικών προϊόντων προέλευσης Μακεδονίας, θα πρέπει να βαπτίσουν το μακεδονικό χαλβά σε..."βορειομακεδονικό", και τις μακεδονικές πιπεριές σε "βορειομακεδονικές".

Τουλάχιστον αυτό αναγράφει το κείμενο. Στην πραγματικότητα ελάχιστοι πιστεύουν ότι θα συμβεί. Και όπως υπάρχει πολύ πιθανός κίνδυνος όλος ο υπόλοιπος κόσμος να αποκαλεί τους Σκοπιανούς "Macedonias" σκέτα, και όχι “Macedonians/ Citizens of the Republic of North Macedonia”,έτσι είναι πολύ πιθανό, τα σκοπιανά προϊόντα να αποκαλούνται απλώς "macedonians".