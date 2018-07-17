Συγκροτήθηκε σε σώμα το Προεδρείο και το Γενικό Συμβούλιο της Ενότητας
Τα ονόματα των συνδικαλιστικών στελεχών που συγκροτούν το Προεδρείο και το Γενικό Συμβούλιο της Ενότητας ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Τύπου της συνδικαλιστικής παράταξης.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με την ιδρυτική διακήρυξη, η συνδικαλιστική: ”ΕΝΟΤΗΤΑ δύναμη ευθύνης και προοπτικής” συγκροτήθηκε με μόνο στόχο να αλλάξει τη δομή του συνδικαλιστικού κινήματος στη χώρα.
Επίσης, η παράταξη ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας μιας νέας ιστοσελίδας: www.enotita.org.
Αναλυτικά το προεδρείο και το Γενικό Συμβούλιο:
Προεδρείο
ΓΚΙΑΤΗΣ ΤΑΣΟΣ Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ Ομοσπονδία Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Ομοσπονδία Εργαζομένων ομίλου ΟΤΕ
ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταχυδρομικών ΕΛΤΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα ΕΛΠΕ
ΠΑΛΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ομοσπονδία Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφαλείας Ελλάδος
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΤΑΣ Συνδικάτο Εργαζομένων και θυγατρικών ΟΑΣΑ
ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Σύλλογος Υπαλλήλων INTERAMERICAN
Γενικό Συμβούλιο
1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
2. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ- ΠΕΙΡΑΙΩΣ
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ COSMOTE
5. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
6. ΔΑΒΑΛΟΥ ΝΑΝΣΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
7. ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΚΑΕ)
8. ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ
9. ΔΡΙΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
10. ΕΥΔΟΞΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
11. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Alpha Bank
12. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΟΜΟΣΜΠΟΝΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ – ΕΚΑ
13. ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΤΟΕ)
14. ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΡΚΟ
15. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ COSMOTE
16. ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΣΥ - ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
17. ΚΟΙΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΠ - ΤΡΑΙΝΟΣΕ
18. ΚΟΥΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
19. ΚΟΥΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ
20. ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
22. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
23. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΛΤΑ
24. ΛΟΥΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΟΑΣΑ
25. ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ
26. ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΟΑΣΑ
27. ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ & ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
28. ΜΠΛΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
29. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΟΤΟΕ - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
30. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΛΠΑΠ
31. ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ INTERAMERICAN
32. ΠΑΝΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΟΑΣΑ
33. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΦΕΤ
34. ΡΕΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩ ΕΥΔΑΠ
35. ΣΑΜΑΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
36. ΣΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΟΑΣΑ
37. ΣΙΝΙΩΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ
38. ΣΙΩΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
39. ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΗ ΑΝΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΕΑΥΦΕ
40. ΤΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
41. ΤΣΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΡΚΟ
42. ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ
43. ΦΕΣΤΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ EUROBANK – ΕΡΓΑΣΙΑΣ
44. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
45. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΣΕ
Τέλος στα πλαίσια των αποφάσεων του Γενικού μας συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό μας (www.enotita.org) η ”ΕΝΟΤΗΤΑ δύναμη ευθύνης και προοπτικής” ανακοινώνει σήμερα τη διεξαγωγή, τον Οκτώβριο 2018, του πρώτου μας Πανελλαδικού Συνεδρίου.