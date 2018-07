Ο Ντ. Τραμπ δηλώνει ότι έχει «μεγάλη εμπιστοσύνη» στις υπηρεσίες πληροφοριών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, τονίζοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία πρέπει να τα πάνε καλά μεταξύ τους.

Ειδικότερα, σε ανάρτηση που έκανε στο λογαριασμό του στο twitter μετά την πολιτική θύελλα που ξεσήκωσαν στις ΗΠΑ οι δηλώσεις του έπειτα από τη συνάντηση που είχε με τον Β. Πούτιν, ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρει:

«Όπως είπε σήμερα και πολλές φορές παλιότερα, έχω ΜΕΓΑΛΗ εμπιστοσύνη στους ανθρώπους ΜΟΥ των μυστικών υπηρεσιών. Ωστόσο, επίσης αναγνωρίζω ότι προκειμένου να χτίσουμε ένα λαμπρότερο μέλλον, δεν μπορούμε να εστιάζουμε αποκλειστικά στο παρελθόν – καθώς οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου, πρέπει να τα πηγαίνουν καλά».

As I said today and many times before, “I have GREAT confidence in MY intelligence people.” However, I also recognize that in order to build a brighter future, we cannot exclusively focus on the past – as the world’s two largest nuclear powers, we must get along! #HELSINKI2018