Πολιτική «θύελλα» στις ΗΠΑ κατά του Ντ. Τραμπ μετά τη συνάντηση με τον Βλ. Πούτιν

Σφοδρές αντιδράσεις και πυρά εξαπέλυσαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί ενάντια στον πρόεδρο Τραμπ που άφησε σήμερα να εννοηθεί, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του στο Ελσίνκι, ότι δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών αλλά εμπιστεύεται τον Βλαντιμίρ Πούτιν όταν του δηλώνει ότι η χώρα του δεν αναμίχθηκε στην προεκλογική διαδικασία το 2016.

O πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Πολ Ράιαν δήλωσε ότι δεν υπάρχει «καμία αμφιβολία» ότι η Μόσχα παρενέβη στις αμερικανικές εκλογές του 2016 και ότι ο Τραμπ «πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η Ρωσία δεν είναι σύμμαχός μας».

«Δεν υπάρχει καμία ηθική ισοδυναμία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, που παραμένει εχθρική ενάντια στις βασικότερες αξίες και ιδανικά μας. Οι ΗΠΑ πρέπει να επικεντρωθούν να κάνουν τη Ρωσία να λογοδοτήσει και να θέσουν ένα τέλος στις άθλιες επιθέσεις της ενάντια στη δημοκρατία», υπογράμμισε ο Ράιαν με ανακοίνωση.

Ο γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων Μπομπ Κόρκερ, επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων τόνισε ότι τα σχόλια Τραμπ κάνουν τις ΗΠΑ να φαίνονται ένα «παιχνιδάκι».

«Όταν είχε την ευκαιρία να υπερασπιστεί τις υπηρεσίες πληροφοριών μας, οι οποίες εργάζονται για αυτόν, απογοητεύτηκα ιδιαίτερα και λυπήθηκα με τον ισοδύναμο τρόπο που αναφέρθηκε σε αυτές και σε όσα έλεγε ο Πούτιν», δήλωσε ο Κόρκερ στο CNN αναφορικά με τα συμπεράσματα των υπηρεσιών πληροφοριών ότι η Μόσχα παρενέβη στις αμερικανικές εκλογές του 2016 και τις διαψεύσεις του Πούτιν τις οποίες ο Ρεπουμπλικάνος Τραμπ προφανώς αποδέχτηκε.

«Τα σχόλια του προέδρου μας κάνουν να φαινόμαστε περισσότερο ως ένα έθνος παιχνιδάκι και είμαι πολύ απογοητευμένος από αυτό», είπε ο Κόρκερ. Πρόσθεσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ο "νικητής" από αυτήν τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο. "Πιθανότατα αυτή τη στιγμή απολαμβάνει το χαβιάρι του", είπε ο γερουσιαστής, που είναι γνωστός επικριτής του Τραμπ.

Από την πλευρά του ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζον Μακέιν χαρακτήρισε τη σημερινή συνάντηση Τραμπ – Πούτιν «ένα τραγικό σφάλμα» και ένα νέο χαμηλό για τις ΗΠΑ, κατηγορώντας τον Αμερικανό ηγέτη ότι απέτυχε να υπερασπιστεί τη χώρα του.

«Όχι μόνο ο πρόεδρος Τραμπ απέτυχε να πει την αλήθεια για έναν αντίπαλο, αλλά μιλώντας εκ μέρους της Αμερικής στον κόσμο, ο πρόεδρός μας απέτυχε να υπερασπιστεί ό,τι μας κάνει αυτό που είμαστε – μια δημοκρατία ελεύθερων ανθρώπων αφοσιωμένων στην υπηρέτηση της ελευθερίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», ανέφερε ο Μακέιν.

«Απερίσκεπτο, επικίνδυνο και άτολμο» χαρακτήρισε τον Τραμπ ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

«Ο Λευκός Οίκος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με ένα απλό δυσάρεστο ερώτημα: τι μπορεί να ωθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να θέσει τα συμφέροντα της Ρωσίας πάνω από εκείνα των ΗΠΑ», έγραψε στο twitter, τονίζοντας ότι οι ενέργειες του Τραμπ «ενίσχυσαν τους αντιπάλους μας ενώ αποδυνάμωσαν τις άμυνές μας και εκείνες των συμμάχων μας».

«Εκατομμύρια Αμερικάνοι θα συνεχίσουν να αναρωτιούνται αν η μόνη πιθανή εξήγηση για αυτή την επικίνδυνη στάση είναι η πιθανότητα ο πρόεδρος Πούτιν να διαθέτει επιζήμιες πληροφορίες για τον πρόεδρο Τραμπ», πρόσθεσε.

«Στην ιστορία της χώρας μας, οι Αμερικανοί δεν είδαν ποτέ έναν Αμερικανό πρόεδρο να στηρίζει ένα αντίπαλο των ΗΠΑ, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις στήριξε τον πρόεδρο Πούτιν».

Ακόμα σφοδρότερες επικρίσεις εξέφρασε ο πρώην διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) των ΗΠΑ, Τζον Μπρέναν, κάνοντας λόγο ακόμα και για «προδοσία».

«Γιατί ο Τραμπ συναντήθηκε ένας με έναν με τον Πούτιν; Τι μπορεί να κρύβει από τον Μπόλτον, τον Πομπέο, τον Κέλι και το αμερικανικό κοινό; Πώς θα χρησιμοποιήσει ο Πούτιν οτιδήποτε θα μπορούσε να κρύβει ο Τραμπ προς όφελος της Ρωσίας για να πλήξει την Αμερική; Η πλήρης έλλειψη αξιοπιστίας του Tραμπ καθιστά ψευδή οποιαδήποτε εξήγηση δίνει», αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter:

Why did Trump meet 1 on 1 with Putin? What might he be hiding from Bolton, Pompeo, Kelly, & the American public? How will Putin use whatever Trump could be hiding to advantage Russia & hurt America? Trump’s total lack of credibility renders spurious whatever explanation he gives.