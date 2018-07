Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές επιτίθενται στον Ντ. Τραμπ για τις δηλώσεις του

«Επαίσχυντες» χαρακτήρισε τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ελσίνκι ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζεφ Φλέικ, λίγη ώρα αφότου άλλο ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του κόμματος είχε επικρίνει τη στάση του Αμερικανού προέδρου στη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ποτέ δεν πίστευα ότι κάποια μέρα θα έβλεπα τον Αμερικανό πρόεδρό μας να στέκει στο ίδιο βάθρο με τον Ρώσο πρόεδρο και να επιρρίπτει ευθύνες στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη ρωσική επιθετικότητα. Αυτό είναι αισχρό» έγραψε ο Φλέικ στο Twitter.

I never thought I would see the day when our American President would stand on the stage with the Russian President and place blame on the United States for Russian aggression. This is shameful.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί εξίσου υπεύθυνες τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τις τεταμένες σχέσεις τους, τις οποίες προσπαθεί τώρα να βελτιώσει, όπως είπε.

Λίγο νωρίτερα, ένα από τα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη του ρεπουμπλικανικού κόμματος και μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, Λίντσεϊ Γκρέιαμ, υποστήριξε και εκείνος ότι η «απόδοση» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα στείλει στη Μόσχα ένα μήνυμα «αδυναμίας».

Ειδικότερα, ο κ. Γκρέιαμ χαρακτήρισε με ανάρτησή του στο Twitter «χαμένη ευκαιρία από τον πρόεδρο Τραμπ» το γεγονός ότι ο πρόεδρος δεν επέρριψε ευθύνες στη Ρωσία για την ανάμιξή της στις εκλογές του 2016 και δεν έστειλε μια «ισχυρή προειδοποίηση» προς τη Μόσχα για τη στάση της σε μελλοντικές εκλογικές διαδικασίες.

Missed opportunity by President Trump to firmly hold Russia accountable for 2016 meddling and deliver a strong warning regarding future elections.



This answer by President Trump will be seen by Russia as a sign of weakness and create far more problems than it solves. (1/3)