Ντ. Τραμπ: «Ήταν μια πολύ καλή αρχή» η συνάντηση με τον Βλ. Πούτιν

«Πιστεύω ότι ήταν μια καλή αρχή. Μια πολύ πολύ καλή αρχή για όλους». Αυτή ήταν η δήλωση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την πρόσωπο με πρόσωπο συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες (περισσότερο από ό,τι προέβλεπε το πρόγραμμα) και ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 5 η ώρα Ελλάδος.

Στη συνέχεια, οι δύο πρόεδροι παρακάθονται σε «γεύμα εργασίας», στο οποίο συμμετέχουν και οι πολύ στενοί συνεργάτες τους, δίνοντας συνέχεια στις διμερείς συνομιλίες.

After their one-on-one meeting, Presidents Trump and Putin and delegation members sat down to lunch in the Hall of Mirrors. Asked how their meeting went, "very good start," said Pres Trump. (Pool photo by @anniekarni) pic.twitter.com/KVhwNhihob