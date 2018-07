Ντ. Τραμπ: Τώρα το ΝΑΤΟ είναι δυνατό και πλούσιο

Ως επιτυχία, που δεν παρουσιάστηκε σωστά από τα περισσότερα ΜΜΕ χαρακτήρισε τη διάσκεψη του ΝΑΤΟ την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος, με μήνυμά του στο twitter.

«Έλαβα πολλά τηλεφωνήματα από ηγέτες νατοϊκών χωρών, οι οποίοι με ευχαρίστησαν που τους έφερα κοντά κι επικέντρωσαν την προσοχή τους στις οικονομικές υποχρεώσεις, τόσο στο παρόν, όσο και στο μέλλον. Είχαμε μία πραγματικά επιτυχημένη διάσκεψη, που δεν καλύφθηκε όπως έπρεπε από τα περισσότερα ΜΜΕ. Το ΝΑΤΟ είναι τώρα δυνατό & πλούσιο!», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Τραμπ στο Twitter.

Received many calls from leaders of NATO countries thanking me for helping to bring them together and to get them focused on financial obligations, both present & future. We had a truly great Summit that was inaccurately covered by much of the media. NATO is now strong & rich!