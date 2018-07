Ντ. Τραμπ: Οι σχέσεις μας με τη Ρωσία ποτέ δεν ήταν χειρότερες

Οι σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας ποτέ δεν υπήρξαν χειρότερες, εξαιτίας ετών «ανοησίας» εκ μέρους των ΗΠΑ, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο twitter, λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλάντιμιρ Πούτιν.

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου έρχεται τη στιγμή που η Μόσχα εκπέμπει το μήνυμα ότι η συνάντηση θα επιτρέψει στα δύο μέρη να κάνουν ένα βήμα για να απομακρυνθούν από την τρέχουσα κρίση στις διμερείς σχέσεις.

«Η σχέση μας με τη Ρωσία δεν υπήρξε ΠΟΤΕ χειρότερη χάρη στην πολυετή ανοησία και την ηλιθιότητα των Η.Π.Α. και τώρα, ένα Αλλοιωμένο Παιχνίδι Μαγισσών», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντ. Τραμπ, ρίχνοντας τα βέλη του προς το εσωτερικό των ΗΠΑ, όπου διεξάγεται έρευνα για τη σχέση του επιτελείου του με τη Ρωσία κατά τις προεδρικές εκλογές του 2016.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!

Είχε προηγηθεί ένα ακόμα tweet από τον Αμερικανό πρόεδρο στο οποίο υποστήριξε ότι ο προκάτοχός του, Μπαράκ Ομπάμα έδωσε ελάχιστη προσοχή στους ισχυρισμούς του FBI για το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016, ενώ οι ισχυρισμοί αυτοί εξετάστηκαν σοβαρά, μετά την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ.

«Ο πρόεδρος Ομπάμα νόμιζε ότι η Διεφθαρμένη Χίλαρι θα κέρδιζε τις εκλογές. Έτσι όταν ενημερώθηκε από το FBI σχετικά με την Εμπλοκή της Ρωσίας, είπε ότι δεν συνέβη, ότι δεν ήταν σημαντικό & και δεν έκανε ΤΙΠΟΤΑ σχετικά με αυτό. Όταν νίκησα, έγινε μεγάλο θέμα με το Αλλοιωμένο Κυνήγι Μαγισσών υπό τον Στρζοκ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter.

President Obama thought that Crooked Hillary was going to win the election, so when he was informed by the FBI about Russian Meddling, he said it couldn’t happen, was no big deal, & did NOTHING about it. When I won it became a big deal and the Rigged Witch Hunt headed by Strzok!