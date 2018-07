Νέα αντιπαράθεση Τραμπ - Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άμεση και αιχμηρή υπήρξε η αντίδραση του πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι ΕΕ και ΗΠΑ είναι «εχθροί». «Φωτογραφίζοντας» τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Ντ. Τούσκ τόνισε ότι όποιος προβαίνει σε τέτοιους ισχυρισμούς διαδίδει «ψεύτικες ειδήσεις».

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news.