Ancient Travelers

Της Μαριάννας Σκυλακάκη

"In this bright future, you can’t forget your past", τραγουδάει ο Bob Marley. Με αφορμή την ανακάλυψη στην Αρχαία Ολυμπία μιας πήλινης πλάκας, στην οποία αναγράφονται 13 στίχοι της ραψωδίας Ξ της "Οδύσσειας" του Ομήρου, πιθανώς το αρχαιότερο σωζόμενο γραπτό απόσπασμα Ομηρικών Επών, σκεφτήκαμε να αναδείξουμε δύο ακόμη ανακαλύψεις που αφορούν το παρελθόν μας και αποτέλεσαν ειδήσεις αυτή την εβδομάδα. Η πρώτη έχει να κάνει με την προέλευσή μας: ερευνητές υποστηρίζουν ότι ήρθε η ώρα να εγκαταλείψουμε την ιδέα ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι προήλθαν από έναν και μόνο έναν πληθυσμό σε μια ενιαία τοποθεσία στην Αφρική - το παρελθόν μας εξηγούν ότι ήταν πιο... μπερδεμένο. Η δεύτερη αφορά το πότε ξεκινήσαμε το παγκόσμιο ταξίδι μας από την Αφρική για τις άλλες γωνιές του πλανήτη. Ερευνητές που παρουσίασαν τα ευρήματά τους στο επιστημονικό περιοδικό Nature υπολογίζουν ότι το ταξίδι αυτό ξεκίνησε πριν από πάνω από 2,1 εκατομμύρια χρόνια. Και κάτι τελευταίο, σε περίπτωση που σας άνοιξε η όρεξη, να ένα άρθρο για τη θεωρία ότι τα χέρια μας αποτέλεσαν καταλύτη στην εξελικτική διαδικασία.

