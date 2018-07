Τσίπρας σε Ζάεφ: Zoran, do you know the region of Prespes?

«Είμαι χαρούμενος που είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός που επισκεφτεί την Βόρεια Μακεδονία» αναφέρει μιλώντας στα αγγλικά ο Πρωθυπουργός στη συνομιλία του με τον ομόλογό του κ. Ζόραν Ζάεφ ώστε να κλειστεί το ραντεβού για την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών.

Η σκηνή αυτή αποτυπώνεται σε ένα ακόμη βίντεο της σειράς «Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη» που αυτή τη φορά «διαφημίζει» τη συμφωνία με την πΓΔΜ για το ονοματολογικό.

Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας ρωτάει χαρακτηριστικά τον κ. Ζάεφ μιλώντας του στον ενικό «Zoran, do you know the region of Prespes?», ενώ εμφανίζεται βέβαιος πως «θα τον δικαιώσει η ιστορία».

Παράλληλα, μέσα από το βίντεο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του πρωθυπουργού, γίνεται η σχετική «επεξήγηση» για τα οφέλη της Συμφωνίας.

Δείτε το βίντεο