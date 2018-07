Adding Insult to Injury

Της Μαριάννας Σκυλακάκη

Ο Trump φίλος δεν πιάνεται. Το έχουμε επαναλάβει ουκ ολίγες φορές, μοιάζει πια αυτονόητο και όμως, ξανά και ξανά βλέπουμε ηγέτες μεγάλων δυνάμεων να την πατούν, με την ελπίδα ότι θα οικοδομήσουν μια ιδιαίτερη σχέση με τον απρόβλεπτο ένοικο του Λευκού Οίκου.

Πιο πρόσφατο θύμα της επίμονης αυτής παρεξήγησης είναι η Theresa May, που, μετά από τη δυσκολότερη εβδομάδα στη μέχρι τώρα θητεία της, ήλπιζε πιθανώς ότι η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου, παρά την αντιδημοτικότητά του στη Βρετανία, θα έπειθε κάποιους ότι η προοπτική της αμερικανικής φιλίας είναι ικανή να αντισταθμίσει τις απανωτές ήττες στη διαπραγμάτευση με τις Βρυξέλλες.

Μάταια. Με την ολοκλήρωση του επίσημου δείπνου προς τιμήν του στο Blenheim Palace, δόθηκε στη δημοσιότητα η συνέντευξη που είχε δώσει ο Donald Trump στην εφημερίδα The Sun, στην οποία ασκούσε κριτική στον τρόπο που χειρίστηκε το Brexit η Theresa May, ισχυριζόμενος ότι δεν άκουσε τη συμβουλή του και έχει τώρα τα κακά αυτά αποτελέσματα. Σα να μην έφτανε αυτό, είπε ότι ο Boris Jonson, πoυ παραιτήθηκε από την κυβέρνηση της May μόλις αυτή την εβδομάδα, θα ήταν "εξαιρετικός πρωθυπουργός". Με τέτοιους φίλους...

Για περισσότερα άρθρα από το αθηΝΕΑ, επισκεφθείτε το www.a8inea.com