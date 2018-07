ESM: Εκταμίευση της δόσης όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στα εθνικά κοινοβούλια

Όπως ήταν αναμενόμενο μετά το χθεσινό eurogroup και το «μπλόκο» της Γερμανίας στην αποδέσμευση της τελευταίας δόσης προς την Ελλάδα, το συμβούλιο των διευθυντών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ESM) ενέκρινε την εκταμίευση για όταν ολοκληρωθούν οι εθνικές διαδικασίες, δηλαδή όταν δοθεί η έγκριση του γερμανικού κοινοβουλίου.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Μηχανισμός αναφέρεται ότι το συμβούλιο των διευθυντών του ESM ενέκρινε επί της αρχής την τελευταία εκταμίευση των 15 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της εθνικής διαδικασίας.

«Μόλις ολοκληρωθεί η εθνική διαδικασία, η εκταμίευση θα ακολουθήσει γρήγορα πολύ πριν το τέλος του προγράμματος του ESM», προστίθεται στην ανακοίνωση.

