Περικοπές από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας πρότεινε ο Τσακαλώτος για ισοδύναμα του ΦΠΑ

Πρόταση με περικοπές 28 εκατομμυρίων ευρώ από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες της ανταποκρίτριας της Καθημερινής, Ελένης Βαρβιτσιώτη, χθες το βράδυ στο Eurogroup ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ως ισοδύναμο για την παράταση κατά έξι μήνες του χαμηλού ΦΠΑ στα νησιά.

Αφορμή, τα εμπόδια που έβαλε χθες η Γερμανία στην εκταμίευση της τελευταίας δόσης ύψους 15 δισ. προς την Ελλάδα, ζητώντας τις εν λόγω περικοπές ύψους 28 εκατομμυρίων, όσο δηλαδή και το δημοσιονομικό κόστος της επέκτασης του μειωμένου ΦΠΑ που εξήγγειλε πρόσφατα ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι περικοπές τις οποίες προτείνουν οι κύριοι Τσακαλώτος και Καμμενος, θα προέλθουν από δαπάνες για το ΝΑΤΟ, από την αμοιβή για συντήρηση αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού, από την υγειονομική περίθαλψη εργαζομένων με δημόσια ασφάλιση από την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, από τις Πληρωμές για δαπάνες ταξιδιών του προσωπικού και από Υποχρεώσεις από άλλα προγράμματα εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων.

In Nato day, its ironic that #Greece is gonna find the countermeasures of 28 million from military expenditures. pic.twitter.com/8NqaWJhxdg