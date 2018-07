Νέα επίθεση Τραμπ κατά NATO: Ζητά άμεση αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 4% του ΑΕΠ

Νέα επίθεση κατά της Γερμανίας και των ευρωπαϊκών συμμάχων επιφύλαξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την έναρξη της δεύτερης ημέρας της Συνόδου Κορυφής του NATO.

«Οι χώρες του ΝΑΤΟ ξοδεύουν δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα, όπως είχα ζητήσει κατά την περσινή μου επίσκεψη», αναγνώρισε σε μήνυμά του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν είναι αρκετό. «Οι ΗΠΑ ξοδεύουν περισσότερα», τόνισε.

....On top of it all, Germany just started paying Russia, the country they want protection from, Billions of Dollars for their Energy needs coming out of a new pipeline from Russia. Not acceptable! All NATO Nations must meet their 2% commitment, and that must ultimately go to 4%!