Η Wind Fiber to the Home φέρνει την οπτική ίνα στο σπίτι

Το δίκτυο οπτικών ινών νέας γενιάς Wind Fiber φέρνει τη σύνδεση στο Internet με υπέρ υψηλές ταχύτητες ως το σπίτι του καταναλωτή χάρη στην τεχνολογία Fiber To The Home (FTTH). Την εμπειρία Internet μέσω της υπηρεσίας Wind Fiber Plus μπορούν να αποκτήσουν σε τιμή προσφοράς με επιδότηση, οι δικαιούχοι της δράσης Superfast Broadband του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αποκτώντας το ειδικό κουπόνι στο www.sfbb.gr.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι υπηρεσίες Wind Fiber Plus με ταχύτητες 100/ 200 Mbps και δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps μέσω της τεχνολογίας FTTH είναι ήδη διαθέσιμες στην Καλαμάτα, την πρώτη πόλη στην Ελλάδα που συνδέθηκε στο Internet του αύριο μέσω του δικτύου οπτικών ινών της Wind, από το καλοκαίρι του 2017.

Χάρη στις επενδύσεις της Wind για την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών σε επιλεγμένες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, οι υπηρεσίες Wind Fiber Plus μέσω της τεχνολογίας FTTH θα είναι σύντομα διαθέσιμες και σε περιοχές της Λάρισας καθώς και στον Δήμο Αθηναίων.

Ο Μιχάλης Αναγνωστάκος, Consumer Marketing Executive Director της Wind δήλωσε: «Η Wind επενδύει εντατικά σε τεχνολογίες νέας γενιάς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Πέρσι στην Καλαμάτα συνδέσαμε τα πρώτα νοικοκυριά στην Ελλάδα με οπτική ίνα, και συνεχίζουμε σε επιλεγμένες περιοχές το έργο κατασκευής οπτικής ίνας ως το σπίτι ώστε να απογειώσουμε την εμπειρία σύνδεσης με το διαδίκτυο μέσα από ταχύτητες 100 & 200 Mbps ή και 1 Gbps ακόμα.

Προσφέρουμε έτσι μία τελείως αναβαθμισμένη εμπειρία επικοινωνίας με απεριόριστες δυνατότητες: υπέρ – υψηλές ταχύτητες, σταθερότητα, τεράστια χωρητικότητα που υποστηρίζει όλα τα είδη video streaming όπως 4K TV & VR».

H επιδότηση της σύνδεσης ανέρχεται στα 13 ευρώ/μήνα για μέγιστο διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία εξαργύρωσης του SFBB κουπονιού. Οι δικαιούχοι αφού εκδώσουν μέσω του TAXIS - Διαδικασία «Ψηφιακής Αλληλεγγύης» αρκεί να επισκεφθούν ένα κατάστημα Wind για να το εξαργυρώσουν και να αποκτήσουν την υπηρεσία Wind Fiber που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους.