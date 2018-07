Διπλή διεθνής διάκριση για την Τράπεζα Πειραιώς και το yellow

Δύο σημαντικά διεθνή βραβεία στα φετινά Loyalty Magazine Awards, τα οποία έλαβαν χώρα πρόσφατα στο Λονδίνο, απέσπασε η Τράπεζα Πειραιώς για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow.

Ειδικότερα, το yellow τιμήθηκε με το βραβείο «Best Loyalty Programme of the Year – Financial Services», ως το καλύτερο πρόγραμμα επιβράβευσης χρηματοπιστωτικού οργανισμού μεταξύ όλων των υποψηφιοτήτων που συμμετέχουν στον θεσμό. Ταυτόχρονα τιμήθηκε και με την κορυφαία διάκριση «Regional Loyalty Champion of the Year – Central & Eastern Europe incl. Russia & Turkey», ως το καλύτερο πρόγραμμα επιβράβευσης σε όλους τους κλάδους για τις περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Ρωσίας και της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τους κριτές, «η Τράπεζα Πειραιώς αναδείχθηκε μεταξύ των κορυφαίων της φετινής διοργάνωσης, γιατί δημιούργησε ένα μοναδικό πρόγραμμα επιβράβευσης που αποδίδει, κατορθώνοντας, ακόμα και μέσα στο πλαίσιο της ελληνικής οικονομικής κρίσης, να παραμένει σε επαφή με τις πραγματικές ανάγκες των Μελών του». Έτσι, τα πάνω από 1.000.000 Μέλη που εγγράφηκαν στο yellow μέσα σε μόλις 18 μήνες, απολαμβάνουν την επιβράβευσή τους για τη συνολική τους σχέση με την Τράπεζα έμπρακτα. Αφενός μέσα από μια απλή διαδικασία επιστροφής χρημάτων, και αφετέρου έχοντας τη δυνατότητα να καλύψουν ανάγκες της καθημερινότητάς τους στους Συνεργάτες του Προγράμματος. Μάλιστα, το οικοσύστημα των επιλεγμένων Συνεργατών του yellow περιλαμβάνει μεγάλα brands, όπως Shell, Σκλαβενίτης, Μασούτης, Wind, Attica, Hondos Center, Media Markt, Public, Intersport, Orchestra, Ήρων, AVIS, Grecotel, Όμιλος Υγεία, Ερρίκος Ντυνάν, Χαλκιαδάκης, Pet City, Ticket 365 κ.ά., που προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος προϊόντων και υπηρεσιών.

Το κύρος των Loyalty Magazine Awards, που τιμούν για 7η συνεχή χρονιά την αριστεία και την καινοτομία στα προγράμματα επιβράβευσης, σε ολόκληρο το φάσμα του «επιχειρείν», σε περισσότερες από 25 χώρες σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Αυστραλία και ολόκληρη την Ασία, δίνει ξεχωριστή σημασία σε αυτή τη διπλή βράβευση, καθώς η κριτική επιτροπή του θεσμού, που συγκροτούν κορυφαίοι, ανεξάρτητοι ειδικοί του κλάδου, εξετάζει τις υποψηφιότητες όχι μόνο από τη σκοπιά των επαγγελματιών του Loyalty, αλλά και από τη σκοπιά του καταναλωτή.