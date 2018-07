Μήνυμα Ν. Τουσκ στον Ν. Τραμπ μέσω tweet: Να σέβεσαι τους συμμάχους σου

Μήνυμα προς τις ΗΠΑ να σεβαστεί τους συμμάχους της οι οποίοι «δεν είναι και τόσο πολλοί» έστειλε μέσω tweet ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

«Οι ΗΠΑ δεν έχουν και δεν θα αποκτήσουν καλύτερο σύμμαχο από την ΕΕ», έγραψε στο Twitter ο κ. Τουσκ, λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε εκ νέου εναντίον της Ευρώπης λέγοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν τεράστια ποσά για να την προστατεύσουν.

Ο κ. Τουσκ υποστήριξε πως τα 28 μέλη της Ένωσης ξοδεύουν στις ένοπλες δυνάμεις τους «πολύ περισσότερο» από ό,τι η Ρωσία και «τα ίδια» χρήματα με την Κίνα και εξέφρασε την ελπίδα πως κ. Τραμπ αντιλαμβάνεται τις ευρωπαϊκές δαπάνες ως πραγματική επένδυση στην «ασφάλεια» της Ευρώπης, κάτι που δεν μπορεί να πει το ίδιο με βεβαιότητα για τις ρωσικές και κινεζικές δαπάνες.

Dear @realDonaldTrump. US doesn’t have and won’t have a better ally than EU. We spend on defense much more than Russia and as much as China. I hope you have no doubt this is an investment in our security, which cannot be said with confidence about Russian & Chinese spending :-)