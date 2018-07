Γκι Φέρχοφσταντ: H κυβέρνηση να μείνει ενωμένη μετά την παραίτηση του Ντέιβις

Ο επικεφαλής συντονιστής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Brexit δήλωσε σήμερα ότι η βρετανική κυβέρνηση πρέπει να είναι ενωμένη καθώς προχωρά στις συνομιλίες για την αποχώρησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την παραίτηση του υπουργού για το Brexit Ντέιβιντ Ντέιβις.

«Χάρηκα τη συνεργασία με τον Ντέιβιντ Ντέιβις», δήλωσε ο Γκι Φέρχοφσταντ, που ηγείται της ομάδας του κοινοβουλίου για το Brexit, σε ανάρτησή του στο Twitter. «Ελπίζω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συσπειρωθεί σε μια θέση για να ολοκληρώσει μια ευρεία συμφωνία για τη σχέση με την ΕΕ. Είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών να προχωρήσουμε τις διαπραγματεύσεις».

I enjoyed the cooperation with David Davis. I hope the UK unites around a position to conclude a broad Association Agreement with the EU. It is in the interest of both that we move the negotiations forward.