Την Παρασκευή η απόφαση του ESM για την εκταμίευση των 15 δισ. ευρώ

Την Παρασκευή θα εξετάσει το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας την έγκριση της εκταμίευσης της δόσης των 15 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ESM, η συνεδρίαση για τη δόση θα ακολουθήσει την έγκριση από το Ανώτατο Συμβούλιο του Μηχανισμού του συμπληρωματικού μνημονίου συνεργασίας που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης.

#ESM Board of Directors Draft Annotated Agenda of meeting on 13 July 2018: Approval of disbursement of fifth tranche of financial assistance to Greece https://t.co/GQdTOewnmH pic.twitter.com/ZvK7IWcIAf