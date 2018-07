Στους 24 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Τουρκία

Στους 24 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή στην περιοχή Τεκίρντα, στη βορειοδυτική Τουρκία, γνωστοποίησε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Ρετζέπ Ακντά.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν το πρωί της Δευτέρας στον τόπο του δυστυχήματος, διευκρίνισε ο Ακντά, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή.

Η αμαξοστοιχία, με περίπου 360 επιβάτες, είχε ξεκινήσει από το Καπίκουλε, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, και μετέβαινε στην Κωνσταντινούπολη όταν έξι από τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν, κοντά στο χωριό Σαριλάρ.

"Μια προαστιακή αμαξοστοιχία είχε ένα ατύχημα ... που οφείλετο σε εκτροχιασμό. Δυστυχώς έχουμε νεκρούς και τραυματίες", αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.

Ο τοπικός κυβερνήτης της επαρχίας Τεκιρντάγκ, που βρίσκεται περίπου 120 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, απέδωσε τον εκτροχιασμό στη σφοδρή βροχόπτωση και στις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. «Τα ελικόπτερα-ασθενοφόρα που διαθέτουμε έφτασαν στην περιοχή. Πολλοί από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν από το σημείο του δυστυχήματος», δήλωσε ο Μεχμέτ Τζεϊλάν.

Casualties reported as a result of passenger train derailment in Turkey’s Çorlu pic.twitter.com/K8C0fEtzku