Τουρκία: Εκτροχιάστηκε τραίνο στα σύνορα με την Ελλάδα - Αναφορές για 10 νεκρούς

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, έξι βαγόνια της επιβατικής αμαξοστοιχίας που ταξίδευε από την πόλη Ουζούν Κιοπρού στην επαρχία Ανδριανούπολης, με προορισμό την Κωνσταντινούπολη, εκτροχιάστηκε στην περιοχή Κορλού της επαρχίας Τεκιρντάγκ - κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για 10 νεκρούς και 73 τραυματίες.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, πέντε βαγόνια ανατράπηκαν κοντά στην περιοχή Σαριλάρ, η οποία θεωρείται δύσβατη, με αποτέλεσμα αρχικά να καθυστερήσουν να καταφθάσουν στο σημείο τα πρώτα συνεργεία διάσωσης.

Το ιδιωτικό ειδησεογραφικό δίκτυο CNN Turk μετέδωσε ότι ο εκτροχιασμός του τραίνου προκλήθηκε από την κατάρρευση γέφυρας. Αντίθετα, αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο εκτροχιασμός του τραίνου σημειώθηκε έπειτα από σφοδρή βροχόπτωση.

Το τραίνο μετέφερε 362 επιβάτες. Περισσότερα από 100 ασθενοφόρα έχουν φθάσει στο σημείο του δυστυχήματος, σύμφωνα με το TRT Haber.

"Μια προαστιακή αμαξοστοιχία είχε ένα ατύχημα ... που οφείλετο σε εκτροχιασμό. Δυστυχώς έχουμε νεκρούς και τραυματίες", αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.

Ο τοπικός κυβερνήτης της επαρχίας Τεκιρντάγκ, που βρίσκεται περίπου 120 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, απέδωσε τον εκτροχιασμό στη σφοδρή βροχόπτωση και στις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. «Τα ελικόπτερα-ασθενοφόρα που διαθέτουμε έφτασαν στην περιοχή. Πολλοί από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν από το σημείο του δυστυχήματος», δήλωσε ο Μεχμέτ Τζεϊλάν.

