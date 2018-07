Αυτό είναι το πρώτο παιδί που διασώθηκε από το σπήλαιο στην Ταϊλάνδη

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης το πρώτο από τα παιδιά που έχουν διασωθεί είναι ο δεκατετράχρονος Mongkhon Bunpiem.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το The Nation Thailand Portal» το δεκατετράχρονο αγόρι βγήκε από τη σπηλιά στις 05:10 τοπική ώρα και εξετάστηκε άμεσα σε υπαίθριο ιατρείο με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

The first Mu Pa Academy footballer rescued from the Chiang Rai cave has been identified as Mongkhon Bunpiem, 14. https://t.co/nwGOAC6miW