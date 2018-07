Απεγκλωβίστηκαν τέσσερα παιδιά στην Ταϊλάνδη - Σταματά η επιχείρηση για 10 ώρες

Με ανακούφιση αλλά και αγωνία παρακολουθεί ολόκληρος ο πλανήτης την επιχείρηση διάσωσης των 12 αγοριών που είναι παγιδευμένα επί 15 ημέρες σε σπήλαιο στην Ταϊλάνδη. Σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημε πληροφορίες ο αριθμός των παιδιών που έχουν απεγκλωβιστεί έως τώρα είναι τελικά τέσσερα και όχι έξι όπως είχε μεταδοθεί νωρίτερα.



Ωστόσο σύμφωνα με το Reuters δύο ακόμα αγόρια έχουν διασωθεί αλλά ακόμα δεν έχουν εξέλθει του σπηλαίου.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης, το πρώτο παιδί βγήκε από το σπήλαιο στις 17:40 τοπική ώρα και πρόσθεσε ότι οι διασώστες χρειάζονται «περίπου 10 ώρες» για να προετοιμαστούν για την επόμενη φάση της επιχείρησης, καθώς εκτός από τον παράγοντα της κόπωσης πρέπει να αναπληρώσουν και τα αποθέματα οξυγόνου τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαδρομής και τα οποία εξαντλήθηκαν.

Όπως έγινε γνωστό στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν συνολικά 90 δύτες, 50 ξένοι και 40 Ταϊλανδοί. Οι διασώστες αποφάσισαν να προχωρήσουν σήμερα στην επικίνδυνη αυτή αποστολή από φόβο για τυχόν άνοδο της στάθμης των υδάτων.

Ο απεσταλμένος του BBC στην περιοχή, ο Νταν Τζόνσον, μετέδωσε ότι οι γιατροί εξέτασαν το Σάββατο τα παιδιά και κατέληξαν σε μια λίστα με σειρά προτεραιότητας αποφασίζοντας να βγάλουν έξω πρώτα τα πιο αδύναμα.

Δεκατρείς ιατρικές ομάδες βρίσκονταν έξω από το σπήλαιο, η καθεμία εξοπλισμένη με το δικό της ελικόπτερο και ασθενοφόρο, ένα για καθένα από τα 12 παιδιά και τον προπονητή τους.

Ανεπιβεβαίωτες διαρροές σε ανταποκριτές ξένων Μέσων υποστήριξαν ότι η στάθμη του νερού είχε υποχωρήσει αρκετά και συνεπώς σε κάποιους θαλάμους του σπηλαίου ήταν δυνατό τα παιδιά να βαδίσουν και δεν χρειάστηκε να κολυμπήσουν, επιταχύνοντας την έξοδο.

Αντιφατικές πληροφορίες για τον αριθμό των απεγκλωβισμένων παιδιών

Ο αριθμός των παιδιών που έχει απεγκλωβιστεί δεν είναι ακόμα 100% επιβεβαιωμένος καθώς οι αρχές της χώρας απομάκρυναν από το σημείο τους δημοσιογράφους με αποτέλεσμα τις τελευταίες ώρες κάθε Μέσο να επικαλείται δικές του πληροφορίες.



Αρχικά το Sky News έκανε λόγο για τον απεγκλωβισμό δύο παιδιών.

The latest picture from the Thailand cave rescue - the first two boys have now been rescued pic.twitter.com/LJNNZZBOYv — Sky News (@SkyNews) July 8, 2018

Στη συνέχεια το AFP με tweet έκανε λόγο για τον απεγκλωβισμό τεσσάρων παιδιών κάτι το οποίο υποστήριζε και το Associated Press.

#BREAKING Four boys in Thai cave reach rescue camp, will walk out, official says pic.twitter.com/8zeOmm0DM8 — AFP news agency (@AFP) July 8, 2018

To CNN με τη σειρά του ανέφερε ότι μέλος της ομάδας διάσωσης είδε τρία παιδιά να βγαίνουν από την είσοδο του σπηλαίου.

Λίγο αργότερα, το BBC μετέδωσε πλάνα με το πρώτο ασθενοφόρο που αποχώρησε από το σημείο. Τα παιδιά αναμένεται να μεταφερθούν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της πόλης Chiang Rai.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με ενημέρωση που είχε γίνει, τα πρώτα παιδιά αναμενόταν ότι θα έβγαιναν από το σπήλαιο γύρω στις 17.00 ώρα Ελλάδος.

Νωρίτερα, είχε εκκενωθεί η περιοχή γύρω από το σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ, καθώς γίνονταν οι τελευταίες προετοιμασίες για την επιχείρηση. Η στιγμή θεωρήθηκε κατάλληλη, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που υπάρχουν, καθώς αναμένονται καταιγίδες τις επόμενες ημέρες.

Οι διασώστες εκκένωσαν σήμερα το πρωί την περιοχή γύρω από το σπήλαιο ώστε να ανοίξουν χώρο «για να βοηθήσουμε τα θύματα».

«Όλοι όσοι δεν εμπλέκονται στην επιχείρηση πρέπει βγουν αμέσως από τη ζώνη», ανακοίνωσε από μεγάφωνα η αστυνομία στον χώρο γύρω από το σπήλαιο, όπου βρίσκονται εκατοντάδες δημοσιογράφοι. «Έχουμε όλο και περισσότερα μέσα ενημέρωσης που έρχονται και εγκαθίστανται παντού», είχε πει νωρίτερα ο επικεφαλής των επιχειρήσεων προσθέτοντας πως «οι ιατρικές ομάδες μου παραπονέθηκαν και αυτό γίνεται πρόβλημα».

