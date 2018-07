Φωτιά «βλέπουν» οι Γάλλοι πίσω από τη συντριβή του αεροσκάφους της EgyptAir

Σε πυρκαγιά στο πιλοτήριο αποδίδουν οι γάλλοι εμπειρογνώμονες την συντριβή του αεροσκάφους της EgyptAir νότια της Ελλάδας πριν από δύο χρόνια, κλιμακώνοντας την δημόσια αντιπαράθεσή τους με τις αιγυπτιακές Αρχές, οι οποίες υποστηρίζουν ότι έχουν εντοπίσει αποδείξεις περί τρομοκρατικής ενέργειας.

Υπενθυμίζεται πως το αεροσκάφος έπεσε στην Μεσόγειο τον Μάιο του 2016, παρασέρνοντας στον θάνατο τους 66 επιβαίνοντες, ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ Παρισιού και Καΐρου.

Όπως αναφέρει το euronews.com το πόρισμα του Γραφείου Ερευνών και Αναλύσεων της Γαλλίας (BEA) καθώς και τα ευρήματα συνηγορούν πως το πιθανότερο αίτιο της καταστροφής είναι φωτιά που εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα από τον χώρο του πιλοτηρίου με συνέπεια την απώλεια ελέγχου του αεροπλάνου.

