ΔΟΜ: 2.800 παιδιά προσφύγων και μεταναστών στο ελληνικό σχολείο

Περίπου 2.800 παιδιά προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν σε ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας συμμετείχαν φέτος στο πρόγραμμα εκπαίδευσης που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζεται στην Ελλάδα για δεύτερη συνεχή χρονιά από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας.

Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής του ΔΟΜ, Γουίλιαμ Λέισι Σουίνγκ , αναγνωρίζοντας την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος για δεύτερη συνεχή χρονιά, υπογράμμισε αφενός την ευκαιρία των παιδιών προσφύγων και μεταναστών να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στα ελληνικά σχολεία και αφετέρου το επιπλέον βήμα που κάνουν προς την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.

«Είμαι ιδιαιτέρως χαρούμενος που βλέπω αυτά τα παιδιά να επιστρέφουν στο σχολείο, ειδικά μετά τις δυσκολίες και τις στερήσεις που έχουν υποστεί. Το κενό στην εκπαίδευση είναι ζημιογόνο, όχι μόνο για την εξέλιξη του παιδιού, αλλά και για την κοινωνία γενικότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Ο ΔΟΜ είναι προσηλωμένος στη δέσμευσή του για υποστήριξη της εκπαίδευσης και της ένταξης των παιδιών μεταναστών και προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Η εκπαίδευση έχει αξία από μόνη της, αλλά πρέπει να αναφέρουμε και τη δύναμη που έχει να βοηθήσει τα παιδιά και τις οικογένειές τους να συμμετέχουν και να κτίσουν δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες».

Ο Ευρωπαίος επίτροπος ανθρωπιστικής βοήθειας και διαχείρισης κρίσεων, Χρήστος Στυλιανίδης σημείωσε: «Έχουμε την ευθύνη να προλάβουμε την απώλεια γενεών και να αποφύγουμε τον κίνδυνο τα παιδιά να μεγαλώνουν χωρίς εκπαίδευση. Η ΕΕ ηγείται παγκοσμίως στην πρόσβαση των παιδιών στα σχολεία με το 8% φέτος και το 10% του προϋπολογισμού μας τον επόμενο χρόνο να είναι αφιερωμένο στην εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας των ελληνικών αρχών, του ΔΟΜ και της ΕΕ. Οδήγησε ξανά τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών στα σχολεία. Συνέβαλε με ιδιαίτερο τρόπο στον περιορισμό των ψυχικών και σωματικών φραγμών που εμποδίζουν την επιστροφή του παιδιού στο σχολείο».

Σύμφωνα με τον ΔΟΜ, 88 λεωφορεία με 117 συνοδούς μετέφεραν 2.800 παιδιά από 26 ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας σε 123 σχολεία. Στα παιδιά δόθηκε και ο απαραίτητος εξοπλισμός.

Η πλειονότητα των παιδιών (91%) κατάγεται από τη Συρία σε ποσοστό 35%, από το Ιράκ 31% και το Αφγανιστάν 25%, όπου και η εκπαίδευσή τους διεκόπη απότομα και τα σχολεία τους, είτε βομβαρδίστηκαν, είτε καταστράφηκαν.

Σε έρευνα που διεξήγαγε ο ΔΟΜ, το 89% δήλωσε ότι εκτιμά το σχολείο, τη μάθηση και την επικοινωνία με άλλα παιδιά - στοιχεία που αποτελούν δείκτες για την ένταξη στο ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

«Το μάθημα ελληνικών είναι το αγαπημένο μου και δε με δυσκολεύει και καθόλου. Έχω φίλους στο ελληνικό σχολείο. Μόλις χτυπάει το κουδούνι για διάλειμμα πηγαίνουμε στην αυλή και παίζουμε όλοι μαζί μπάλα. Μου αρέσει να πηγαίνω στο σχολείο και όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω γιατρός», λέει ο δεκάχρονος Γιούνες από το Ιράκ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου «Humanitarian and Recovery Support to the Affected population in Greece».

