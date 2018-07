Ταϊλάνδη: Βοήθεια για τον απεγκλωβισμό των μαθητών προσφέρει ο Έλον Μασκ

Τις υπηρεσίες των εταιριών του στην κυβέρνηση της Ταϊλάνδης για τον απεγκλωβισμό των δώδεκα μαθητών και του δασκάλου από σπήλαιο της χώρας πρόσφερε ο διάσημος Έλον Μασκ.

Σε μια σειρά από tweets ο ισχυρός άνδρας της Tesla, μετά από ερώτηση που του τέθηκε από άλλο χρήστη του twitter, υποστήριξε πως θα μπορούσε να βοηθήσει με κάποιου είδους γεώτρηση.

Εκπρόσωπος της εταιρείας του Έλον Μασκ επιβεβαίωσε πως υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία με την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης για να στείλει ειδικούς ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

«Μόλις επιβεβαιώσουμε πως ακριβώς μπορούμε να βοηθήσουμε, θα το πράξουμε» δήλωσε.

Maybe worth trying: insert a 1m diameter nylon tube (or shorter set of tubes for most difficult sections) through cave network & inflate with air like a bouncy castle. Should create an air tunnel underwater against cave roof & auto-conform to odd shapes like the 70cm hole.