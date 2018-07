Τραμπ προς ΟΠΕΚ: Μειώστε τις τιμές τώρα!

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τετάρτη τις χώρες μέλη του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ) ότι αυξάνουν τις τιμές του αργού και απαίτησε να αντιστρέψουν την τάση.

«Το Μονοπώλιο του ΟΠΕΚ πρέπει να θυμάται ότι οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί & κάνει ελάχιστα για να βοηθήσει. Αν κάνει κάτι, είναι να αυξάνει τις τιμές και οι ΗΠΑ προστατεύουν πολλά από τα μέλη του με αντάλλαγμα πολύ λίγα $. Αυτός ο δρόμος πρέπει να έχει δύο κατευθύνσεις. ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΡΑ!», έγραψε ο ρεπουμπλικάνος στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW!