Η Europol κατάσχεσε 25.000 ελληνικά και ρωμαϊκά αρχαιολογικά αντικείμενα

Οι αστυνομικές αρχές σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες κατάσχεσαν περίπου 25.000 ελληνικά και ρωμαϊκά αρχαιολογικά αντικείμενα, αξίας τουλάχιστον 40 εκατομμυρίων ευρώ, σε μια ταυτόχρονη επιχείρηση, τις πρώτες πρωινές ώρες, μέρος μιας ευρύτερης επιχείρησης ενάντια σε αρχαιοκάπηλους στην Ιταλία, την Ισπανία, την Μεγάλη Βρετανία και την Γερμανία, ανακοίνωσε η Europol.

Περίπου 250 ιταλικές, ισπανικές, βρετανικές και γερμανικές αστυνομικές δυνάμεις έκαναν ταυτόχρονους εφόδους σε 40 κατοικίες, που ήταν αποτέλεσμα μιας έρευνας τεσσάρων ετών από την ιταλική αστυνομία, τόνισε η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία.

Στην Ιταλία, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στη Σικελία, την Καλαβρία, το Πεδεμόντιο και την Απουλία, ως μέρος μιας επιχείρησης που θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες που έχει ποτέ διεξαχθεί ενάντια στην παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών στη χώρα .

Στην περιοχή της Καλτανισέττα στη Σικελία «η οποία είναι πλούσια σε αρχαιολογικούς χώρους της ελληνικής και της ρωμαϊκής περιόδου, μέλη τοπικών εγκληματικών οργανώσεων παράνομα ανέσυραν αρχαιολογικά αντικείμενα», συμπλήρωσε η Europol.

Don’t mess with our heritage! @_Carabinieri_, @metpoliceuk, @guardiacivil & the #LKA have dismantled with the support of Europol an organised crime group trafficking illegally excavated artefacts from Italy. Over 25 000 items seized worth €40 million https://t.co/S4yPyGYaS9 pic.twitter.com/zkVRzQTxAN