Αν. Μέρκελ: Συμφωνήσαμε με τον Αλ. Τσίπρα άμεση επαναπροώθηση προσφύγων στην Ελλαδα

Στη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Βερολίνου και Αθήνας για το προσφυγικό αναφέρθηκε η Γερμανίδα καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, τονίζοντας ότι αντίστοιχες συμφωνίες θα επιδιωχθούν και με άλλες χώρες, με τον υπουργό Εσωτερικών, Χορστ Ζεεχόφερ, να έχει αναλάβει τις σχετικές διαπραγματεύσεις.

Με την Ελλάδα «έχει ήδη συμφωνηθεί ότι είναι δυνατή η άμεση επαναπροώθηση των εκεί καταγεγραμμένων προσφύγων από την περιοχή κοντά στα σύνορα (της Γερμανίας)», δήλωσε η κ. Μέρκελ κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό στο ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο και πρόσθεσε ότι αντίστοιχα θα υπάρχει η δυνατότητα μετάβασης προσφύγων από την Ελλάδα στη Γερμανία, στο πλαίσιο της διαδικασίας επανένωσης οικογενειών.

Greece has agreed to take back refugees who attempt to enter Germany but have already been registered in the Mediterranean country, Angela Merkel said. #Germany #Greece #Merkel #refugees #Immigration