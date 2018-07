Μ. Σεντένο: Η Ελλάδα είναι ακόμα ευάλωτη στους κινδύνους

Την εκτίμησή του ότι η Ελλάδα είναι ακόμα ευάλωτη στους κινδύνους εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, ενώ υπενθύμισε ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να θυμούνται όλες οι κυβερνήσεις.

Μιλώντας στο πλαίσιο συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής., ο Μ. Σεντένο τόνισε πως η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα και συναίνεση, σωστή διαχείριση των δημοσιονομικών της, αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της, ευέλικτη και ανοικτή αγορά εργασίας και σύγχρονη δημόσια διοίκηση.

«Η Ελλάδα οφείλει να εφαρμόζει ορθές και προσεκτικές δημοσιονομικές πολιτικές», σημείωσε και πρόσθεσε πως τα επόμενα χρόνια θα έχουμε τη λεγόμενη «ενισχυμένη εποπτεία», μαζί με ένα μαξιλάρι ρευστότητας που θα είναι περίπου 24,1 δισ. ευρώ και θα καλύπτει τις ανάγκες χρηματοδότησης για περίπου 20 μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ο πρόεδρος του Eurogroup, σημείωσε πως ο χρηματοπιστωτικός τομέας βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση απ' ό,τι στο παρελθόν, ενώ με τη συμφωνία της 21ης Ιουνίου για το χρέος, η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να εξοικονομήσει μεγάλα κεφάλαια και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Today #Greece is ready to stand on its own feet again, w/ the sound foundations for sustainable, balanced and inclusive growth.



The agreement reached in the June #Eurogroup is key for Greece to achieve that goal.

Speaking @Europarl_EN plenary together w/ @pierremoscovici pic.twitter.com/MGicnrX7zZ