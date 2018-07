Τσεχικός δυναμισμός στον διαγωνισμό της ΔΕΗ

Του Βασίλη Γεώργα

Πολλά διαβάσαμε και ακούσαμε τις τελευταίες μέρες για τον διαγωνισμό για την πώληση των δύο λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ σε Φλώρινα και Μεγαλόπολη, με αφορμή τη λήξη, στις 21 Ιουνίου, της προθεσμίας εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος και την έγκριση της απόσχισής τους, λίγες ημέρες αργότερα, από τη Γ.Σ. της Επιχείρησης. Οι προβλέψεις του κ. Σταθάκη πως «θα υπάρξει ενδιαφέρον και για τις δύο περιοχές περισσότερων του ενός» επιβεβαιώθηκαν, ενώ ο επικεφαλής της ΔΕΗ χαρακτήρισε ως «επιτυχία» τη συμμετοχή έξι σχημάτων σε αυτήν την πρώτη φάση.



Το αν ο διαγωνισμός θα στεφθεί όντως με επιτυχία μένει να φανεί στην πορεία των ερχόμενων μηνών και θα εξαρτηθεί από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων και η στάση που θα τηρήσουν τα έξι σχήματα στην επόμενη φάση, των δεσμευτικών προσφορών. Αυτό που, ωστόσο, έχει ενδιαφέρον είναι ότι στην πρώτη φάση του διαγωνισμού «κατέβηκαν» και δύο διεθνείς παίκτες, που φαίνεται να συμμετέχουν με αξιώσεις.



Ο λόγος για τις INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED, μέλος του Ομίλου Seven Energy, και ENERGETICKÝ Α PRŮMYSLOVÝ HOLDING, Α.S. (“EPH”), αμφότερες τσεχικών συμφερόντων. Όπως και για τον ίδιο τον διαγωνισμό, έτσι και για τις δύο αυτές εταιρείες ακούστηκαν και γράφτηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, πολλά, ενώ οι μέθοδοι και οι πρακτικές τους χαρακτηρίστηκαν συχνά ως «επιθετικές». Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο εν λόγω εταιρείες φαίνεται να είναι πολύ δυναμικοί παίκτες, που διεκδικούν έντονα τα project που τις ενδιαφέρουν και στέκονται με αξιώσεις απέναντι στον όποιο ανταγωνισμό.



Εμείς κάναμε μία έρευνα για τη λιγότερο γνωστή από τις δύο, την Indoverse, και τον Όμιλο Seven Energy στον οποίο ανήκει και βρήκαμε το προφίλ τους τουλάχιστον ενδιαφέρον:



Ο Όμιλος Seven Energy είναι ένας εδραιωμένος διεθνής παίκτης, που μέσα στα χρόνια εξελίχθηκε από μια εταιρεία εξόρυξης λιγνίτη σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις δημόσιας ωφέλειας της Τσεχίας. Διαθέτει πλούσιο ιστορικό στη λειτουργία ορυχείων λιγνίτη, καθώς και στη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό/ την αναβάθμιση ενεργειακών κεφαλαίων που παράγουν ενέργεια από ορυκτά καύσιμα – οι επενδύσεις του σε αυτόν τον τομέα τα τελευταία χρόνια ανέρχονται συνολικά στα €184 εκατ. Ο Όμιλος έχει επίσης συνάψει 5ετή συμφωνία υπεργολαβίας για την προμήθεια με λιγνίτη με τον Όμιλο ČEZ, τη μεγαλύτερη επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με παρουσία σε χώρες όπως η Γερμανία η Γαλλία, η Ολλανδία και η Τουρκία.



Πρόκειται για έναν οικονομικά εύρωστο όμιλο, που, για το 2017, παρουσίασε ενοποιημένο ισολογισμό στα €850 εκατ., ενοποιημένα έσοδα στα €560 εκατ. και EBITDA στα €140 εκατ. Έχει διεθνή προσανατολισμό και πρόσφατα ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να διαθέσει €1 δισεκατομμύριο για να ενσωματώσει στο χαρτοφυλάκιό του ενεργειακά κεφάλαια υψηλής απόδοσης και ευελιξίας σε όλη την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη.



Πέρα από τις επενδύσεις στα ίδια τα περιουσιακά του στοιχεία, ο Όμιλος Seven Energy έχει δαπανήσει περίπου €56 εκατομμύρια για έργα αποκατάστασης και σκοπεύει να διαθέσει επιπλέον περίπου €106 εκατ. σε μελλοντικές επενδύσεις για αυτόν τον σκοπό. Η περιοχή των ορυχείων ČSA και Vršany, όπου η εισαγωγή από τον Όμιλο της επιφανειακής εξόρυξης λιγνίτη και η εφαρμογή πρακτικών αποκατάστασης συνέβαλαν στην επαναφορά του αρχικού τοπίου, είναι ένα πρόσφατο παράδειγμα.



Με την ανακοίνωση από τη ΔΕΗ των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις για να περάσουν στη short list να είναι προγραμματισμένη για σήμερα, αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθούν οι δύο τσεχικές εταιρείες στον δεύτερο γύρο: Εκεί, με βάση τις εκτιμήσεις της αγοράς, θα ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά σε συνεργασίες και συμμαχίες μεταξύ των σχημάτων που θα προκριθούν, εκεί θα δούμε και αν οι Τσέχοι θα επιβεβαιώσουν τη δυναμική τους φήμη...