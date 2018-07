«Your reputation is on the line» (Ι)

Του Κωνσταντίνου Χαροκόπου

«Your reputation is on the line», ήταν η έκφραση που χρησιμοποίησε ξένος broker που εργάζεται σε desk του Λονδίνου και παρακολουθεί από κοντά τα δρώμενα στο ελληνικό Χρηματιστήριο. «H υπόληψη του χρηματιστηρίου και της αγοράς βρίσκεται σε κρίσιμη και οριακή κατάσταση» θα ήταν μια μεταφορά της έκφρασης στα ελληνικά. Και ανέλυσε τη θέση του κάνοντας αναφορά στο σκάνδαλο της Folli Follie και την αδυναμία ανταπόκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Μου υπενθύμισε πως ακόμα να εμφανιστούν τα τραπεζικά extrait που να πιστοποιούν το ύψος των διαθεσίμων της εταιρείας, o αριθμός των pos, o αριθμός των σημείων πώλησης και άλλα. Σημείωσε πως ακούγονται μόνον οι δηλώσεις των βασικών μετόχων της εταιρείας, πως θα λάμψει η αλήθεια, πως θα αποκαλυφθεί η σκευωρία, πως θα τιμωρηθεί το αμερικανικό fund. Ακούγονται μόνο τα ψελλίσματα της Ε.Κ. και οι παραπομπές στη Δικαιοσύνη. Για την υπόθεση της Ελλάκτωρ, ανέφερε πως οι διαμάχες στον χώρο της διοίκησης και των μετόχων είναι υπερπολυτέλεια για μια εταιρεία που χρωστάει εκατοντάδες εκατομμύρια στις τράπεζες.

Και μετά η συζήτηση έφτασε στο θέμα της Airtickets. Ένα πολυβραβευμένο και πολυδιαφημισμένο startup, με τα σύγχρονα και εντυπωσιακά γραφεία, με τους χρωματιστούς καναπέδες, τα ποδοσφαιράκια, τις αντιγραφές του «google working environment», έκανε τον κύκλο ζωής του και έσκασε. Και οι πάντες πέφτουν από τα σύννεφα και βρίσκουν μύριες όσες δικαιολογίες για την καταστροφή της εταιρείας. Όμως η απλή ανάγνωση των μεγεθών από τους ισολογισμούς του 2011 θα οδηγούσε από νωρίς στο ασφαλές συμπέρασμα πως το κανόνι της Airtickets ακουγόταν από μακριά.

Η εταιρεία ήδη από το 2011 είχε αρνητικά κεφάλαια της τάξης του 1,3 εκατ. ευρώ, οπότε συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 (ν. 2190/1920). Στον δε ισολογισμό του 2015, που η εταιρεία δημοσίευσε στο ΓΕΜΗ στις 28 Φεβρουαρίου του 2018, τα αρνητικά κεφάλαια είχαν φτάσει ήδη τα 7 εκατ. ευρώ.

Οι ορκωτοί ελεγκτές σημείωναν πως «το σύνολο των υποχρεώσεων της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει κατά πολύ τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών υποχρεώσεών της. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της».

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον Φιλελεύθερο στις 2 Ιουλίου.