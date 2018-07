Αυξημένη κινητικότητα στον όμιλο Vivartia

Του Απόστολου Σκουμπούρη

Σε αυξημένη κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα, χρηματοοικονομικά, επιχειρησιακά και προϊοντικά βρίσκεται ο όμιλος Vivartia το τελευταίο διάστημα, «πυκνώνοντας» τις ανακοινώσεις του.

Ο όμιλος που έχει πληγεί σημαντικά από την κρίση, από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό σε πολλά επίπεδα, αλλά και πιθανότατα από κάποιες αμφιλεγόμενες έως ατυχείς επιλογές, προσπαθεί να βγει μπροστά εκ νέου.

Την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε τη συμφωνία αναδιάρθρωσης δανεισμού, που είναι και το κυριότερο στην πορεία του, γνωστοποίησε την εισαγωγή του στην αγορά των μοντέρνων ψητοπωλείων, ενώ την προσεχή Τρίτη 2 Ιουλίου θα παρουσιάσει το νέο του προϊόν, το διπλοστραγγιστό γιαούρτι.

Κάποιοι συνδέουν αυτή την κινητικότητα και το γενικευμένο ανασκούμπωμα στο γεγονός ότι η Vivartia – με τις όλες τις θυγατρικές της (Μπάρμπα Στάθης, Goody's, Everest και Flocafe) – είναι ένα ακόμη «χαρτί» προς πώληση του ομίλου MIG, όμως, σ' αυτή τη φάση, οι συνθήκες κάθε άλλο παρά ώριμες είναι. Άλλωστε, προέχουν άλλες θυγατρικές της MIG προς πώληση, που είναι σε σαφώς πιο ώριμη φάση, όπως το θεραπευτήριο Υγεία.

Πιο αναλυτικά, την περασμένη Τετάρτη υπεγράφησαν οι επιμέρους δανειακές συμβάσεις των εταιρειών του, δηλαδή «κλείδωσε» η συμφωνία που είχε επιτευχθεί από το Μάρτιο για αναδιάρθρωση συνολικού δανεισμού 373 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία επιτεύχθηκε μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών Alpha Bank, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς.

Βεβαίως, η αλήθεια είναι ένα μέγεθος δανεισμού ύψους 373 εκατ. ευρώ, δεν είναι καθόλου μικρό, απ' όποια πλευρά κι αν το δει κανείς. Από εκεί και πέρα, οι βασικοί όροι της αναδιάρθρωσης είναι εξαιρετικά επωφελείς για τον όμιλο της Vivartia, δεδομένου ότι επιτεύχθηκε, μεταξύ άλλων, παράταση της λήξης των δανείων σε ορίζοντα εξαετίας, ήτοι έως τον Οκτώβριο του 2024, ενώ μειώθηκε και το κόστος δανεισμού.

Έτσι, μέσω αυτής της κομβικής συμφωνίας, που έγινε μετά από μακροχρόνια διαπραγμάτευση, επιτυγχάνεται η βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου, με θετική μεταβολή του δείκτη ρευστότητας και μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων του.

Γιατί η Vivatria μπαίνει στην αγορά των ψητοπωλείων

Ένα νέο και φιλόδοξο άνοιγμα στην αγορά του απόλυτου ελληνικού must, του ψητοπωλείου μέσω του concept «It’s All Greek» κάνει ο όμιλος Vivartia, θέλοντας να εκμεταλλευτεί αφενός την ευρύτερη τεχνογνωσία του και το... DNA στις αλυσίδες τροφίμων (βλέπε Goody's, Everest), αφετέρου το ισχυρό momentum – παγκόσμια – που έχει το brand ελληνικός γύρος και ελληνικό σουβλάκι.

Το νέο και μοντέρνο ψητοπωλείο άνοιξε τις πόρτες του στο εκπτωτική χωριό McArthurGlen που βρίσκεται πλησίον του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος. Το «It’s All Greek» αποτελεί τη νέα πρόταση της Vivartia στο ελληνικό φαγητό, μια νέα εκδοχή του παραδοσιακού ψητοπωλείου με πρωταγωνιστή το κοντοσούβλι.

Το κορυφαίο (σύγχρονο) brand της ελληνικής γευστικής παράδοσης παρουσιάζεται σε τρεις εκδοχές, χοιρινό, κοτόπουλο και μοσχαράκι γάλακτος, και σερβίρεται ψιλοκομμένο με τον κλασικό τρόπο, δηλαδή μέσα σε τυλιχτά, όσο και σε ξεχωριστές μερίδες.

To «It’s All Greek» έχει ήδη παρουσιαστεί στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, ενώ σύντομα θα βρίσκεται και στο αεροδρόμιο της Κω. Η αναβαθμισμένη παρουσία του «It’s All Greek» στο McArthurGlen αποτελεί το πρώτο βήμα στην ανάπτυξή του εκτός της αγοράς αεροδρομίων, ενώ αναμένεται στη συνέχεια να επεκταθεί και στο εξωτερικό.

Όπως τονίζει στέλεχος της Vivartia στο Liberal, στόχος είναι το νέο concept να επεκταθεί τόσο εντός, όσο και εκτός αεροδρομίων σταδιακά. Δηλαδή στόχος είναι να βγει έξω από την «κλειστή» αγορά των αεροδρομίων και να επεκταθεί σε κεντρικά σημεία πόλεων, «παίζοντας» και διεκδικώντας μερίδια στην ελεύτερη αγορά.

«Δεν πρόκειται για ένα ακόμη σουβλατζίδικο» τονίζει το στέλεχος της Vivartia, αλλά για ένα πλήρως αναβαθμισμένο και μοντέρνο concept ποιοτικού ψητοπωλείου, που θα παρουσιάζει όμως τις γεύσεις και τις εκδοχές του κρέατος στην πιο γνήσια εκδοχή.

H εξαγορά του Forky

Θυμίζουμε ότι το φθινόπωρο του 2017 ο όμιλος Vivartia προχώρησε στην εξαγορά της εταιρείας Forky, που είναι μια startup που δραστηριοποιείται στη γρήγορη παράδοση γευμάτων, με έμφαση στη μεσογειακή και ελληνική κουζίνα.

Στόχος είναι η ανάπτυξη του δικτύου διανομής του Forky μέσω εκμετάλλευσης των δομών της Vivartia, ενώ τα σχέδια είναι για ανάπτυξη σε όλη την Αττική, δηλαδή παράδοση σε όλη την Αττική, αλλά σταδιακά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

Το Forky ιδρύθηκε πριν από τέσσερα χρόνια από τους Μιχάλη Γκόντα και Πέτρο Πιτσιλή, ενώ το 2016 εντάχθηκε στο δίκτυο της Endeavor. Για κάποιους μήνες, περίπου έξι, η πλατφόρμα είχε διακόψει τη λειτουργία της, με στόχο την αναδιοργάνωση, ενώ εδώ και περίπου τρεις μήνες είναι ξανά στον «αέρα».

Η είσοδος της Vivartia στο online delivery κρίθηκε επιβεβλημένη για έναν όμιλο που έχει τέτοια εξειδίκευση με αλυσίδες όπως Goody's, Everest και Flocafe, πολλώ δε μάλλον που – λόγω της νέας κοινωνικής πραγματικότητας – το delivery έχει μερίδιο στη μαζική εστίαση περίπου 10% με διαρκώς αυξανόμενα μεγέθη!

Το διπλοστραγγιστό γιαούρτι

Αύριο Τρίτη 2 Ιουλίου ο όμιλος Vivartia θα παρουσιάσει ένα νέο προϊόν στα γαλακτοκομικά, ήτοι το διπλοστραγγιστό γιαούρτι. Ο κλάδος του ελληνικού γιαουρτιού είναι (και αυτός) διαρκώς αναπτυσσόμενος, ενώ ειδικά στο εξωτερικό οι ρυθμοί ανάπτυξης «τρέχουν» με εξαιρετικές ταχύτητες. Όλες οι εταιρείες του κλάδου έχουν παρουσιάσει καινούρια προϊόντα στον τομέα αυτό, με την «απάντηση» της Vivartia να έρχεται με το λεγόμενο διπλοστραγγιστό. Θυμίζουμε πως ο τζίρος του ελληνικού γιαουρτιού ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ στην ευρωπαϊκή αγορά, οπότε υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης με «όπλο» αυτό το brand.

Εστιατόριο Kuzina και La Pasteria

Ο όμιλος Vivartia δραστηριοποιείται και σε άλλου είδους εστιατόρια, πέραν της ταχυφαγίας, όπως είναι η αλυσίδα ιταλικής κουζίνας La Pasteria, αλλά και το... γκουρμέ και ξεχωριστό και με πολλές βραβεύσεις εστιατόριο Kuzina που βρίσκεται στο Μοναστηράκι. Πρόκειται για εστιατόριο με πληθώρα διακρίσεων, προτείνεται από τον οδηγό Michelin, ενώ συγκαταλέγεται μέσα στα top 10 εστιατόρια με θέα με βάση τη λίστα του BBC.