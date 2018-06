Μακελειό σε γραφεία εφημερίδας στις ΗΠΑ - 5 νεκροί και 20 τραυματίες

Αιματοχυσία σημειώθηκε στα γραφεία του ειδησεογραφικού ομίλου Capital Gazette στο Μέριλαντ των ΗΠΑ όταν ένας ένοπλος εισέβαλε και άρχισε να πυροβολεί τους δημοσιογράφους που εργάζονται εκεί. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από τα πυρά.

«Ο ένοπλος πυροβόλησε τη γυάλινη πόρτα του γραφείου και άνοιξε πυρ κατά των υπαλλήλων. Δεν μπορώ να πω περισσότερα και δεν θα μιλήσω για θύματα, αλλά είναι πολύ άσχημο αυτό που έγινε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό από το να ακούς ανθρώπους να δέχονται πυρά, ενώ βρίσκεσαι κάτω από ένα γραφείο και ακούς τον δράστη να γεμίζει ξανά», έγραψε στο Twitter ο ρεπόρτερ Φιλ Ντέιβις.

«Ενεργός σκοπευτής παρακαλούμε βοηθήστε μας» ήταν η αγωνιώδης έκκληση ενός ασκούμενου στην Capital Gazette μέσω Twitter.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφθασαν γρήγορα και απέκλεισαν την περιοχή. Αμέσως μετά προχώρησαν στην εκκένωση του κτιρίου, οδηγώντας τους εργαζόμενους που γλίτωσαν από τα πυρά σε ασφαλές σημείο.

"Ο δράστης συνελήφθη ανέφεραν το CNBC και το Fox News" προσθέτοντας ότι οι αστυνομικοί συνεχίζει να "χτενίζει" το κτίριο αναζητώντας τυχόν συνεργούς του.

Η εφημερίδα είναι ιδιοκτησίας της Baltimore Sun, σύμφωνα με αναφορές εργαζομένων της. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή για την κατάσταση. Ο Τραμπ βρισκόταν επί του προεδρικού αεροσκάφους--επέστρεφε στην Ουάσινγκτον από μια εκδήλωση στο Ουισκόνσιν.

DEVELOPING: 'Multiple' deaths, suspect caught after reports of shots fired outside Maryland newspaper office, sheriff says. https://t.co/6gHhXWA95v https://t.co/36rpSPyVeN

